Корабль Балтийского флота завершил деловой заход в порт Лимасол

Сторожевой корабль (СКР) «Ярослав Мудрый», выполняющий задачи дальнего похода, завершил деловой заход в кипрский порт Лимасол. В настоящее время корабль вышел из порта и продолжил выполнение задач дальнего похода в Средиземном море.

Деловой заход российского корабля в порт Лимасол продолжался два дня. У моряков была возможность познакомиться с достопримечательностями города, пополнить запасы воды, топлива и продовольствия.

Заход в Лимасол стал первым с начала дальнего похода сторожевого корабля.

СКР покинул Военную гавань г. Балтийска 15 апреля и взял курс в Средиземное море в рамках плановой ротации сил постоянного оперативного соединения кораблей ВМФ России в Средиземноморье.