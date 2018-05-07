КПРФ отказывается поддержать назначение Медведева премьером

Фракция Коммунистической партии России в Государственной думе не будет поддерживать внесенную президентом РФ Владимиром Путиным кандидатуру Дмитрия Медведева на пост главы правительства. Об этом сообщил член президиума ЦК КПРФ Николай Коломейцев, передает РИА Новости.

«Нет, мы за две недели решение не меняем», — сказал он, напомнив, что коммунисты негативно оценили доклад Медведева по итогам шести лет работы российского кабмина.

По словам первого вице-спикера Госдумы от КПРФ Ивана Мельникова, фракция «весьма негативно» оценивает работу предыдущего состава правительства и имеет к нему «достаточно много претензий».

Кандидатуру Медведева Путин внес сразу после состоявшейся сегодня церемонии вступления в должность президента РФ (инаугурации). Правительство, согласно Конституции, в полном составе подало в отставку, но по поручению главы государства продолжит исполнять свои обязанности до формирования нового кабмина.

Предложение Путина назначить Медведева премьером рассмотрит Государственная дума. Ее спикер Вячеслав Володин ранее говорил, что это будет сделано на ближайшем же заседании — то есть, по всей видимости, уже 8 мая.