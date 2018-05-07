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Криминал, проституция и выгул собак: как украинцы «идут к успеху» в Китае


Добавлено: 07 май 2018 в 00:12, Категория: Новости на сегодня
Криминал, проституция и выгул собак: как украинцы «идут к успеху» в Китае

Известный блогер Руслан Карманов, живущий в Гонконге, рассказал, как зарабатывают украинцы, решившие попытать счастья в Китае.

«Хватит рассказывать о дескать том что дескать в Китае закручивают гайки по украинским нелегальным гастарбайтерам», — говорили они. «Нам с хутора виднее, у нас тама Наталка работает и у нея всё хорошо, фотки присылает», — говорили они.

В Китае в течение последних нескольких месяцев участились случаи задержания правоохранительными органами граждан Украины в связи с нарушением правил трудоустройства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Краткий гайд по теме «украинцы в Китае».

Украинская нелегальная миграция в Китае примерно такая же, как в остальном мире. Это затравленные и перемещающиеся кучками деревенские люди, занимающиеся дешёвой подсобной работой за чёрный нал.

Патологически криминализированные, берущиеся за что угодно «ибо денег подниму», жадные и трусливые. На фоне них филиппинцы — потомственная аристократия.

Украинцы неспособны работать в производящем секторе, поэтому вы встретите их во всех посреднических и нелегальных бизнесах. Вывод денег, легализация дохода с азартных игр и краденного — это пиковые достижения. Остальные выгуливают собак богатым китайцам, заняты уборкой, мелкой торговлей и прочим.

Очевидный пласт «украинка работает в баре украинкой, 600 юаней 2 часа» и «украинец работает барменом и спортсменом, а потом даёт в жопу китайскому богатому педику» очевиден.

Свежеподнявшемуся по баблу китайскому парню из глубинки надо показать всем в родном селе, что он поднялся. Поэтому спрос на «трахнуть блондинку европейского вида с большими» был, есть, и будет. Просто шведка или француженка почему-то за цену трёх коктейлей это делать не планируют, такая вот жестокая штука жизнь.

Свежеподнявшейся по баблу китайской женщине средних лет с успешным бизнесом надо выложить в вейбо фотку «да вот мальчик пришёл, бассейн у меня почистит и с собакой погуляет». Чтобы как в кино. Негры дороже и реже, поэтому это будет Мыкола.

На всём этом чётко делают бизнес китайцы — раньше этим занимались украинцы — они вообще мастера своих же продавать в розницу и опт — но на сколь-нибудь длинной дистанции проиграли тему и теперь в подручных у парней с севера страны.

Будучи в Китае помните про базовые меры предосторожности при общении с украинцем.

— Любые рассказы о «где и кем я работаю» нужно проверять, чтобы потом, при задержании «потому что рядом стоял», не встрять с «осознанно придерживался ложной версии задержанного».

— 10% украинских проституток — ВИЧ-инфицированные. Если в баре бухло разливает «соотечественница», перекиньтесь парой слов, спросите «откуда», оцените акцент. Валите в случае положительного исхода проверки.

— Ничего не берите и не передавайте, чтобы не читать потом про себя в новостях. Документы тоже — солями можно пропитать часть одного из листов бумаги.

— Не покупайте билеты «со скидкой, у меня в турагентстве знакомые» — это классическая «украинская схема» — вам делают скидку в 10–20%, по факту оплачивают билет со свежекупленной базы номеров украденных пластиковых карт. Вы элементарно встрянете на регистрации.

— Избегайте любых совместных прохождений таможни, проверки документов и так далее. Сделайте паузу, чтобы выглядеть на это краткое время как отдельно идущие люди. Если человека примут за фальшивую бизнес-визу (обычно покупается именно она), за покупное продление оной, за visa-run — вы не пойдёте в общем составе.

— Украинцы живут прайдами, вплоть до «сняли хату и там нары сколотили и в двушке ввосьмером», и чем яростнее исполняют успешный успех — тем ближе такой вариант. Не давайте даже три копейки взаймы — затянут-заиграют.

Сейчас в Китае начали прокатывать пальцы, поэтому разовая блокировка въезда теперь не обходится покупкой на Украине загранпаспорта с новым ФИО, плюс реально усложнили въезд «клубничной» категории — незамужним барышням до 35.

Поэтому если слышите про «ну я по сути в разводе, приехала просто вот поискать себя, вообще йогой занимаюсь» — это хохлоб..., она докупила левое свидетельство о браке чтобы проще проехать в Китай и давать за деньги в жопу. Женщины очень точно знают, в браке они или нет, уходите огородами, используя мягкие блоки.

Всё это накладывается на менталитет — на западе Украины понятия криминала и неприличного размыты, относительно человеческих, очень сильно. Девку из Винницы может с детства растить для проституции мать, которая будет её выпихивать из дома «езжай туды, главное мне на бухло присылай 150–200 баксов в месяц», приговаривая про «да и пусть этим занимается, поумнеет может, а то ишь, гордая растёт».

Это базовая схема доминации — унижение подчинённой самки через показательную демонстрацию возможностей распоряжаться её половой сферой — очень распространена на Галичине. В краю рабов «а то ишь, гордая будет» — оскорбление.

Абсолютно очевидно, что работы на Украине нет, и после «за вечер китайцы на чай 500 юаней оставили» возвращаться в село, где можно продавщицей месяц за 500 гривней долбиться, не хочется от слова «вообще». Поэтому то, что Китай будет и дальше закручивать гайки по таким вопросам — дело предсказуемое.

От вернувшихся с горящими жопами вы будете читать «ко-ко-ко да я сам(а) вообще решил уехать, Китай стал не тот» — это нормальное состояние вовсе-то-неопущенности. Такие перцы — основной контингент репостов про китайский экономический пузырь и прочее.

Это нормально и это просто надо учитывать. Весьмирсними и расцвет рынка труда настолько, что специально против их гастарбайтеров Китай спец.меры принимает, да.

Руслан Карманов


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Добавлено: 07 май 2018 в 00:12, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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