Криптовалюта впервые признана имуществом судом РФ

Финансовый управляющий ООО «Рикас Финанс» Алексей Леонов рассказал РБК, что Девятый апелляционный суд признал имуществом принадлежащую банкроту криптовалюту и обязал должника Илью Царькова передать конкурсному управляющему доступ к содержимому криптокошелька для включения его в конкурсную массу.

Речь идет о рассмотрении судом ходатайства Леонова о разрешении разногласий между ним и банкротом Ильей Царьковым. Последний рассказал истцу о своем криптокошельке на платформе Blockchain.info. В 2017 году Царьков был признан банкротом и задолжал «Рикас Финанс» свыше 18 млн рублей по договору поручительства.

Арбитражный суд в феврале 2018 года отказался включать криптовалюту в конкурсную массу в деле о банкротстве. Суд не смог однозначно определить, к какой категории относится криптовалюта из-за отсутствия законодательного регулирования. Суд решил, что она является «некоторым набором символов, знаков, содержащийся в информационной системе», доступ к которой «осуществляется с помощью информационно-телекоммуникационной сети с использованием специального программного обеспечения».