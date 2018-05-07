Кристин Дэвис усыновила второго ребенка

Кристин Дэвис

Звезда сериала "Секс в большом городе" (Sex and the City) Кристин Дэвис стала мамой во второй раз — актриса усыновила ребенка. Об этом в субботу, 5 мая, рассказал в своем Facebook журналист Марк Малкин.

Семья Кристин Дэвис стала больше. У меня есть эксклюзивное сообщение о том, что звезда "Секса в большом городе" усыновила мальчика. Дэвис впервые стала мамой в 2011 году, когда она удочерила девочку по имени Джемма Роуз. "Это то, чего я очень давно хотела. Исполнение этого желания еще более прекрасно, чем я когда-либо себе это представляла. Я чувствую себя очень счастливой", — говорила она в старом интервью. Теперь она счастлива вдвойне! Поздравляю!

— написал он.

Тем не менее представители 53-летней актрисы пока эти новости не прокомментировали.

Ранее Дэвис рассказывала о подводных камнях процесса усыновления, которые она назвала "ужасающими".

Когда вы впервые забираете ребенка, вам говорят, что вы должны относиться к нему, словно вы его няня, потому что родная мать может передумать и забрать его. Во всех штатах дела обстоят по-разному. Но в Калифорнии на это дается 48 часов. Вы пытаетесь думать, что вы просто няня, но это невозможно,

— говорила она.