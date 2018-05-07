Ксения Собчак и Максим Виторган отдыхают в Испании с сыном Платоном и делятся нежными снимками

Ксения Собчак и Максим Виторган пополнили ряды тех знаменитостей, которые устроили себе отпуск и улетели в теплые страны. В очередной раз взяв с собой сына Платона (а он путешествует со своими знаменитыми родителями с младенчества), телеведущая и актер отправились в Испанию.

Во время кампании недодала ему месяцы тепла и любви. Теперь компенсирую с утроенной силой,

— прокомментировала снимок Собчак, сделав отсылку к своей президентской кампании.

Ксения Собчак с сыном Платоном

Ксюша, молодец! Все так правильно делаешь!

Вы хорошая мама, а ваша мама — хорошая бабушка, здоровья и теплых слов в ваш адрес желаю много! Какая радость мама и ребенок. Очень приятно смотреть. Ребенок нежный,

— растрогались подписчики Ксении.

Стоит отметить, что интересы сына родители ставят едва ли не выше своих и делятся снимками не с пляжа, а из зоопарка — супруги посетили сафари-парк Selwo Aventura в Малаге. Платону, судя по кадрам, дикие звери очень понравились — на фото он выглядит довольно заинтересованным.

Максим Виторган с сыном Платоном

Ксения Собчак с сыном Платоном

Когда ты впервые посетил зоопарк за последние лет 20, но понимаешь, что теперь будешь здесь бывать часто,

— призналась Собчак.

У сыночка носик папин. Новых впечатлений Вам, Ксения. Вы мне нравитесь давно,

— прокомментировала поклонница Ксении.

Впечатления, вероятно, не заставят себя долго ждать. В Испанию пара прилетела всего два дня назад, так что новые снимки не заставят себя долго ждать.

Ксения СобчакМаксим Виторган с сыном Платоном