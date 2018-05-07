Лава разрушила уже около 30 домов на Гавайях

Портал Hawaii News Now сообщил, что уже минимум 30 жилых построек на Гавайях уничтожила лава. Вулкан Килауэа все еще извергается.

Ранее специалисты, изучив местность, сообщали, что обнаружили девять трещин из которых извергается раскаленная лава. В публикации портала говорится, что добавилась еще одна. Лава вырывается почти на 70 метров вверх. Происходящее сопровождается выходом ядовитых газов.

1,7 тысячи местных жителей эвакуировали.

Несколько дней назад на крупнейшем из Гавайских островов подземные толчки. Магнитуда — 6,9. Эпицентр залегал рядом с Hawaiian Paradise Park. Там проживают около 11 тысяч человек.