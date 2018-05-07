Леонова: мы никогда не узнаем правду об уходе Медведевой от Тутберидзе

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости, Елена Дьячкова. Если двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева решила уйти от тренера Этери Тутберидзе, значит, спортсменка уверена, что она поступает верно, ее решение вряд ли было спонтанным, заявила РИА Новости призер чемпионата мира-2012 Алена Леонова.

Ранее директор Центра спорта и образования "Самбо-70" Ренат Лайшев сообщил РИА Новости, что Медведева прекращает сотрудничество с Тутберидзе, под руководством которой она стала двукратной чемпионкой мира и Европы и завоевала две серебряные медали Олимпийских игр-2018.

"Сейчас межсезонье, как раз в это время и происходят смены тренеров. И мне кажется, в это межсезонье это не последняя сенсация. Возможно, еще кто-то из фигуристов уйдет от тренера, потому что подобное происходит каждый год именно весной. Тема с уходом Медведевой на слуху, потому что и она, и Этери Тутберидзе - фигуры номер один в фигурном катании. Конечно, это сенсация, они были, казалось, родными людьми и вдруг разошлись, но никто не знает явных причин, что случилось", - сказала Леонова по телефону.

Туктамышева: тренер Орсер – хороший вариант для Медведевой

"И мне кажется, что никто никогда и не узнает правду, что на самом деле произошло. Но раз Женя изъявила решение уехать к, насколько я знаю, Брайану Орсеру, значит, ей так было лучше. Спортсмен всегда делает то, что лучше ему. Думаю, Женя не просто так проснулась в один прекрасный день и сказала: "Все, я не хочу больше тренироваться у Тутберидзе, я поеду в Канаду!" - отметила фигуристка.

Леонова напомнила, что она сама в свое время переживала уход от тренера Аллы Пятовой. "Я тоже уходила от своего тренера, с которой работала вместе десять лет, уехала в Москву. Конечно, за такой срок люди становятся родными. Но по моим ощущениям, сейчас у нас отношения даже стали лучше, чем когда я у нее каталась. Тогда были какие-то терки, разногласия, да и я была тогда еще юниоркой, все в штыки воспринимала. А когда мы расстались, причем, на хорошей ноте, отношения у нас стали гораздо лучше", - сообщила спортсменка.

Туктамышева об уходе Медведевой: Женя неглупая девочка и все правильно сделала

По мнению Леоновой, первый сезон после перехода к новому тренеру обычно всегда получается удачным. "Говорят, первый сезон всегда очень хороший из-за эмоционального подъема, много примеров тому. А вот дальше кто-то сыпется, кто-то нет. Тут все индивидуально. Но обычно переход к новому тренеру идет на пользу", - заявила собеседница агентства.