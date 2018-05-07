Лучший бомбардир "Лады" минувшего сезона Белоусов стал игроком ХК "Автомобилист"

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Екатеринбургский хоккейный клуб "Автомобилист" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с лучшим бомбардиром тольяттинской "Лады" в минувшем сезоне нападающим Георгием Белоусовым.

Контракт 27-летнего форварда рассчитан на два сезона.

Белоусов выступал за "Ладу" с 2014 года. По итогам сезона совет директоров КХЛ исключил тольяттинскую команду из состава участников лиги, а Белоусов с 1 мая получил статус неограниченно свободного агента.

В сезоне-2017/18 Белоусов стал лучшим бомбардиром "Лады", набрав 31 очко (8 голов и 23 передачи) в 51 матче регулярного чемпионата. Всего в КХЛ форвард провел 355 матчей, в которых набрал 155 очков (55+100).