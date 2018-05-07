Макрон и Джонсон выступили против отмены США ядерной сделки с Ираном

Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил своего американского коллегу Дональда Трампа о риске войны в случае выхода США из ядерной сделки с Ираном. Он заявил немецкому журналу Der Spiegel, что может начаться войны.

«[В таком случае] мы откроем ящик Пандоры. Может начаться война», — указал Макрон. Французский президент добавил, что, по его мнению, Трамп не хочет идти на возможное столкновение.

О подобном развитии событий ранее предупреждали экс-министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль и министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн. «Если мы не будем осторожны, на Ближнем Востоке нам угрожают новой тридцатилетней войной», — утверждал Габриэль. Ассельборн заявил, что «Европа находится в пределах досягаемости иранских ракет», и соглашение не должно быть разорвано.

«Эта сделка не основана на доверии, она основана на фактах, контроле и мониторинге со стороны Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)», — заявила генеральный секретарь Европейской службы внешних действий Хельга Шмид. Она отметила, что осуждает намерения Трампа, так как Иран придерживается принятого соглашения.

Президент Ирана Хасан Роухани назвал возможный выход США из сделки по атому с исторической ошибкой, о пообещал, что «Вашингтон очень скоро начнет об этом сожалеть».

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил The New York Times, что соглашение 2015 года является лучшей гарантией того, что у Ирана не появится ядерное оружие. Он назвал отказ от сделки ошибкой.

Джонсон признал, что у Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) есть слабые стороны, но их можно исправить.

«В действительности, в настоящее время над тем, чтобы так и произошло, Великобритания работает с администрацией [президента США Дональда] Трампа и нашими французскими и немецкими союзниками», — добавил министр.

Окончательное решение по «ядерной сделке» Дональд Трамп озвучит 12 мая. Источники в Белом доме утверждают, что он с ним уже «почти определился», но не сообщили, каким именно оно будет.