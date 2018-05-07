Канал ABC сообщил, что 6 мая в Мамаронеке, который находится в штате Нью-Йорк, произошел инцидент с транспортным средством. Машина въехала в ресторан. Есть пострадавшие.

Трое посетителей ресторана находятся в критическом состоянии после случившегося. По данным канала, врачи прикладывают все усилия, чтобы спасти их жизни.

Сколько именно человек, которые находились в этом общественном месте, пострадали, не сообщили.

Никаких деталей случившегося еще не приводили.

В апреле в канадском городе Торонто фургон протаранил толпу пешеходов. По последним данным, из-за этого погибли девять человек и пострадали еще 16. Полиция сразу же занялась расследованием происшествия.