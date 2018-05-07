Мединский выбивает долги с кинокомпаний через Генпрокуратуру

Глава российского министерства культуры Владимир Мединский обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку 21 кинокомпании, которые не вернули Фонду кино выданные субсидии, и оказать содействие в возврате этих средств или наказать виновных.

Из 21 кинокомпании, указанной Мединским, шесть получили денежные средства в 2013-2017 годах, но так и не сняли запланированных фильмов, сообщает «Коммерсантъ». Остальные фигуранты списка выпустили 17 кинокартин, но заявили об их провале в прокате и отказались выплачивать Минкульту долги.

До тех пор, пока средства не будут возвращены, а Генпрокуратура не разберется в ситуации, Министерство культуры не допустит проштрафившиеся кинокомпании, связанные с ними организации и конкретных людей (топ-менеджеров, учредителей и т.п.) к участию в конкурсах самого ведомства и Фонда кино.

В числе должников — «ДА-Студия» экс-директора «Союзмультфильма» Андрея Добрунова, не снявшая мультфильм «Сергий Радонежский», получившая субсидию на производство мультфильма «Кузька в заколдованном царстве» и не выпустившая его «Контакт Медиа Груп», а также студия Enjoy Movies братьев Андреасянов (провалила в прокате фильм «Защитники») и «Медиа Арт Студия» (сняла фильм «Герой» с Димой Биланом).

В общей сложности, указанные Мединским кинокомпании получили от министерства культуры свыше 600 млн рублей. С 2010 года на съемку картин Фонд кино, по данным его исполнительного директора Антона Малышева, было выделено 27 млрд рублей, предназначенные для реализации 464 проектов.