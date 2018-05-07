Медведев предложил кандидатуру Чуйченко на пост вице-премьера

И.о. премьер-министра РФ Дмитрий Медведев на встрече с фракцией «Единая Россия» назвал Константина Чуйченко кандидатом в вице-премьеры.

Последние десять лет он находился в должности начальника Контрольного управления президента. Чуйченко может занять пост нынешнего вице-премьера и руководителя аппарата правительства Сергея Приходько, пишет петербургское интернет-издание «Интересант».

Ранее фракция ЕР на встрече в Госдуме почти единогласно поддержала кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра, которую ранее выдвинул вступивший в должность президент России Владимир Путин.