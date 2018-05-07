Медведев выбрал себе первого вице-премьера

Дмитрий Медведев, кандидатуру которого президент РФ Владимир Путин после инаугурации выдвинул на пост премьер-министра, начал, в свою очередь, предлагать кандидатов на портфели в своем кабинете.

Первым вице-премьером он предложил назначить министра финансов Антона Силуанова, передает РИА Новости. «Что касается Антона Германовича, он, естественно, должен будет заниматься в этом случае экономикой и финансами, при этом сохраняя возможности в рамках министерства финансов», — пояснил Медведев.

Вице-премьерами, по его словам, могли бы стать Татьяна Голикова (ранее глава Счетной палаты, теперь, как предполагается, будет отвечать за здравоохранение), полпред президента в ЦФО Алексей Гордеев (должен курировать сельское хозяйство), замминистра обороны Юрий Борисов (оборонная промышленность), замглавы аппарата правительства РФ Максим Акимов (транспортная сфера).

Посты вице-премьеров сохранят Виталий Мутко, Ольга Голодец и Дмитрий Козак, но у них изменятся сферы ответственности: Мутко вместо спорта будет курировать строительство, Голодец переключится с социалки на культуру и спорт, а Козак, который в предыдущем кабинете министров заведовал регионами и ЖКХ, станет куратором промышленности.

Из слов Медведева следует, что по сравнению с предыдущим кабмином сменятся шесть из девяти вице-премьеров: свои посты покинут Дмитрий Рогозин, Игорь Шувалов, Аркадий Дворкович, Сергей Приходько (вместо него руководителем аппарата правительства станет Константин Чуйченко), Александр Хлопонин и Юрий Трутнев.

Медведев напомнил, что утверждение предложенных им кандидатур — прерогатива Государственной думы и президента РФ.