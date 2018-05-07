Медведева обещала продолжить выступления за Россию

Российская фигуристка Евгения Медведева, занявшая второе место в одиночном женском катании на Олимпиаде-2018, подтвердила уход от тренера Этери Тутберидзе и опровергла смену спортивного гражданства.

«Я буду продолжать выступать за Российскую Федерацию, оставаясь в школе «Самбо-70», тренируясь при этом у канадского специалиста Брайана Орсера», — цитирует спортсменку пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Евгения Медведева, вернувшись в Москву после короткого отдыха, пришла в Федерацию. Женя сообщила, что приняла окончательное решение о смене тренера и написала официальное заявление», — сказал глава ФФККР Александр Горшков.

Сама фигуристка поблагодарила Этери Тутберидзе за «долгую, плодотворную, порой очень сложную работу» и проявленное в отношении нее «огромное терпение», «невероятную тренерскую, профессиональную выдержку».

«Эти люди дали мне жизнь в фигурном катании и привели к таким высоким результатам, которыми я по праву могу гордиться», — сказала Медведева.