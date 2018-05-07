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Мемория. Дмитрий Коноваленко


Добавлено: 07 май 2018 в 09:01, Категория: Новости на сегодня
Мемория. Дмитрий Коноваленко

7 мая 1970 года родился Дмитрий Коноваленко, социолог, игрок «Что? Где? Когда?».

Личное дело

Дмитрий Николаевич Коноваленко (1970-2007) родился в Севастополе. В школе часто участвовал в математических олимпиадах, на которых, по его собственным словам, «выше призовых мест на уровне республики не поднимался». После окончания десятилетки поступил на механико-математический факультет Московского государственного университета (МГУ) им. М.В. Ломоносова. Через 5 лет, в 1992 году, получил диплом по специальности «математик». Год проучился в аспирантуре, но профессионально заниматься наукой не стал – в начале 90-х годов прожить и прокормить семью на зарплату молодого ученого было крайне сложно.

«В 1993 году пришло время как-то реагировать на необратимость проходящих в стране изменений», - писал Коноваленко в автобиографии. Он «пошел вкалывать в частную социологическую фирму» ЦИРКОН, где занимался прикладной социологией. С 1995 по 1999 год работал на фондовом рынке - осваивал маркетинг и бизнес-аналитику на «НИКойле».

Публиковался в журналах «Финансист», «Советник», «Среда».

В 1997 году Дмитрий Коноваленко попал в качестве игрока в телепередачу «Что? Где? Когда?». Участие в передаче он смог принять благодаря эксперименту Владимира Ворошилова, который решил посадить за стол команду, составленную преимущественно из новичков, не имевших опыта игры. В те времена пополнение телеклуба происходило почти исключительно за счет игроков, успешно выступавших в «Брейн-ринге», поэтому новая команда воспринималась как очень смелый эксперимент. Сам Дмитрий рассказывал, что попал в клуб случайно: он летел в командировку и от скуки читал какой-то журнал, где на странице с перечнем вакансий увидел объявление об отборе игроков в телеклуб. Так он попал в зимнюю серию игр 1997 года.

Первый раз в телеклубе «Что? Где? Когда?» Коноваленко сыграл 20 декабря 1997 года в команде новичков Вячеслава Ширяева. «Возможно, это был самый яркий дебют в истории телеигры. Дима сыграл так, что всем, кто хоть чуть-чуть понимает в ЧГК, сразу стало понятно - он пришел всерьез и надолго», - вспоминал магистр телеигры Максим Поташев.

В команде Алеся Мухина сыграл пять игр с декабря 2001 по июнь 2002 года. В финале летней серии 8 июня 2002 года получил Хрустальную сову.

В осенней серии игр 2002 года Коноваленко был капитаном собственной команды.

10 октября 2003 года сыграл в составе команды Максима Поташева, приглашённой в качестве победителя II чемпионата мира по спортивному «Что? Где? Когда?». В следующей игре 28 мая 2004 года — также в команде Поташева — Коноваленко был признан лучшим игроком, однако после этой игры он уже не садился за игровой стол в телеклубе.

Еще в 1999 году московская команда «Афина» предложила Коноваленко сыграть за неё в одном из турниров спортивного «Что? Где? Когда?», после чего он стал игроком основного состава. Вместе с «Афиной» Коноваленко занимал призовые места в многочисленных турнирах.

С 2006 года вел авторскую колонку в газете «ВЗГЛЯД».

В последние годы жизни Коноваленко руководил отделом в Фонде эффективной политики (ФЭП), где вплотную занимался приоритетными национальными проектами.

В конце 2006 года на телеканале «Вести-24» появилась авторская программа Дмитрия Коноваленко, посвящённая национальным проектам.

По воспоминаниям друзей, работал Коноваленко очень много и «совсем себя не щадил». Когда жил в Зеленограде, нередко приезжал домой с работы глубокой ночью, а иногда даже оставался ночевать в офисе. После переезда в подмосковный наукоград Пущино - еще дальше от Москвы - ездить каждый день на работу стало невозможно, поэтому Дмитрию пришлось снять квартиру в Москве. Семью и детей он видел только по выходным. «Он был сильным, никогда не жаловался, но я видел, как ему непросто. У Димы не раз была возможность сменить работу, ему предлагали и более высокую зарплату, и гораздо менее напряженный график, но он не соглашался. Ему действительно нравилось то, чем он занимался, он был убежден, что работает на благо страны», - вспоминал его друг, капитан команды «Афина» Максим Поташев.

В ночь с 1 на 2 февраля 2007 года тело Дмитрия Коноваленко было обнаружено в сугробе на одной из московских улиц. Он скончался от инфаркта в 36 лет.

Похоронен на Новом кладбище в Пущине.

Дмитрий Коноваленко Maksim Sidorov/Wikimedia Commons

Чем знаменит

Широкой публике Дмитрий Коноваленко известен как один из самых ярких игроков элитарного телеклуба Знатоков «Что? Где? Когда?». В 2002 году как лучший игрок он был награжден «Хрустальной совой». Также участвовал в передачах «Своя Игра» и «Брейн-ринг».

«К концу 90-х спортивное и телевизионное ЧГК разошлись очень далеко. Фактически, сейчас это две разные игры, связанные тонкой пуповиной общего происхождения (надеюсь, она все-таки не разорвется окончательно). В спортивное ЧГК играют тысячи, в "телеящик" попадают единицы из них. Дима был единственным, кто шел в обратном направлении <…> увидев, что интерес к спортивной игре у Димы есть, мы предложили ему попробовать сыграть за "Афину"», - рассказывал Максим Поташев. По его словам, Коноваленко «был великим игроком, возможно, лучшим из всех».

В составе «Афины» Дмитрий Коноваленко стал чемпионом мира (2003), чемпионом России (2001) и чемпионом Москвы (2002—2003) по спортивному ЧГК.

В память о Дмитрии Коноваленко с 2008 года ежегодно в конце января — начале февраля команда «Афина» проводит турнир по спортивному «Что? Где? Когда?» — Мемориал Дмитрия Коноваленко, который считается одним из самых престижных турниров Москвы по ЧГК.

О чем надо знать

Сам Коноваленко, характеризуя свою политическую позицию, называл себя «крайним реакционером» и «государственником».

«До знакомства с Димой я не раз сталкивался с людьми, занимавшимися политикой, и, честно говоря, был о них весьма невысокого мнения. Ни в ком я не видел искренней веры в те идеи, которые они отстаивали. Дима мне показал, что бывает иначе. В наше циничное время, когда слова "Родина" и "патриотизм" превратились в разменные монеты, он был патриотом в самом высоком смысле этого слово. Для него это означало и гордость, и боль, и ответственность. Те, кто читал его статьи, наверняка согласятся, что они написаны человеком, болеющим душой за Россию», - отмечал Максим Поташев.

Еще одна коллега Коноваленко по ЧГК Елена Александрова, писала: «Очень просто быть либеральным и оппозиционным интеллигентом. Таковым несть числа. Продажным чиновником, поддерживающим власти, тоже неплохо. А талантливому, умному человеку, который в силу своих убеждений работает на правящий курс, приходится туго».

Последняя статья, которую Дмитрий Коноваленко писал для «Русского журнала», была посвящена революции в России. Закончить он ее не успел. Редакция журнала приняла решение опубликовать незавершенную статью в том виде, в каком ее оставил Дмитрий.

Прямая речь

О любви к виски (ЖЖ, 29.03.2006): «Мой некролог будет начинаться словами "Ирландская алкогольная промышленность понесла невосполнимую утрату..."».

О революциях в России (из последней, незаконченной статьи Дмитрия Коноваленко): «Классическая марксистская формула о "верхах и низах", которые чего-то там "не хотят", к сожалению, к России не имеет никакого отношения. У нас на Родине революция приходит ровно в тот момент, когда ее меньше всего ждали. Когда никаких настоящих предпосылок к катастрофе нет. Привычные кризисы преодолены, оппозиция беспомощна, а главное, подавляющее большинство населения объективно в перевороте не заинтересовано. Революция становится почти неизбежной в те моменты, когда перед нашей страной открывается хоть какая-то перспектива на пути спокойного развития. Короче говоря - в России бунтуют именно тогда, когда по всем признакам бунтовать невозможно, никому не нужно и некому. Когда совпадают все три условия (как это происходит сегодня) приходится быть начеку».

Игрок телеклуба «Что?Где?Когда?» Михаил Мун о политических убеждениях Дмитрия Коноваленко: «Как-то мы с ним зацепились языками, спорим про политику, про Россию, про запад и демократию и т.п… Я больше с "либеральных" позиций выступал, и в какой-то момент Дима мне сказал: "А знаешь, каково моё мнение на этот счёт? Я считаю, что прямо сейчас против России идёт война. Экономическими методами. У нас сейчас население России сокращается в год на N тысяч человек (он назвал цифру, я не помню какую - ММ). Это и есть жертвы в этой войне. Потери нашей Родины. И я себя чувствую на этой войне солдатом!". И так он это серьёзно сказал, глядя в глаза, что я понял - это не пустой пафос, он это действительно так понимает… Эту фразу я до сих пор вспоминаю - мне кажется, именно тогда Дима очень сильно изменил мои политические убеждения».

4 факта о Дмитрии Коноваленко



Со своей женой Еленой Дмитрий Коноваленко познакомился во время учебы в МГУ – она была его однокурсницей. После окончания университета работала в школе учителем математики. В этом браке у Коноваленко родилось четверо детей - трое сыновей и дочь.



Всего Дмитрий Коноваленко принял участие в 18 телевизионных играх «Что?Где?Когда?», в 10 из которых победу одержали знатоки.



В 2004 году был участником шоу «Русская рулетка» (выиграл 32 тысячи рублей). С 2005 года был участником телевизионной «Своей игры». Сыграл 5 игр, одержал 2 победы.



Одна из статей Коноваленко вошла в сборник «СМИ и политика в России» (Москва, 2000).

Материалы о Дмитрии Коноваленко

Автобиография Дмитрия Коноваленко

Блог Дмитрия Коноваленко в Живом Журнале

Биография Дмитрия Коноваленко на сайте РИА Новости

Страница о Дмитрии Коноваленко в проекте Мемориал ЧГК

Статья о Дмитрии Коноваленко в Википедии

Широкой публике Дмитрий Коноваленко известен как один из самых ярких игроков элитарного телеклуба Знатоков «Что? Где? Когда?». В 2002 году как лучший игрок он был награжден «Хрустальной совой». Также участвовал в передачах «Своя Игра» и «Брейн-ринг».

«К концу 90-х спортивное и телевизионное ЧГК разошлись очень далеко. Фактически, сейчас это две разные игры, связанные тонкой пуповиной общего происхождения (надеюсь, она все-таки не разорвется окончательно). В спортивное ЧГК играют тысячи, в "телеящик" попадают единицы из них. Дима был единственным, кто шел в обратном направлении <…> увидев, что интерес к спортивной игре у Димы есть, мы предложили ему попробовать сыграть за "Афину"», - рассказывал Максим Поташев. По его словам, Коноваленко «был великим игроком, возможно, лучшим из всех».

В составе «Афины» Дмитрий Коноваленко стал чемпионом мира (2003), чемпионом России (2001) и чемпионом Москвы (2002—2003) по спортивному ЧГК.

В память о Дмитрии Коноваленко с 2008 года ежегодно в конце января — начале февраля команда «Афина» проводит турнир по спортивному «Что? Где? Когда?» — Мемориал Дмитрия Коноваленко, который считается одним из самых престижных турниров Москвы.

О чем надо знать

Сам Коноваленко, характеризуя свою политическую позицию, называл себя «крайним реакционером» и «государственником».

«До знакомства с Димой я не раз сталкивался с людьми, занимавшимися политикой, и, честно говоря, был о них весьма невысокого мнения. Ни в ком я не видел искренней веры в те идеи, которые они отстаивали. Дима мне показал, что бывает иначе. В наше циничное время, когда слова "Родина" и "патриотизм" превратились в разменные монеты, он был патриотом в самом высоком смысле этого слово. Для него это означало и гордость, и боль, и ответственность. Те, кто читал его статьи, наверняка согласятся, что они написаны человеком, болеющим душой за Россию», - отмечал Максим Поташев.

Еще одна коллега Коноваленко по ЧГК Елена Александрова, писала: «Очень просто быть либеральным и оппозиционным интеллигентом. Таковым несть числа. Продажным чиновником, поддерживающим власти, тоже неплохо. А талантливому, умному человеку, который в силу своих убеждений работает на правящий курс, приходится туго».

Последняя статья, которую Дмитрий Коноваленко писал для «Русского журнала», была посвящена революции в России. Закончить он ее не успел. Редакция журнала приняла решение опубликовать незавершенную статью в том виде, в каком ее оставил Дмитрий.

Прямая речь

О любви к виски (ЖЖ, 29.03.2006): «Мой некролог будет начинаться словами "Ирландская алкогольная промышленность понесла невосполнимую утрату..."».

Игрок телеклуба «Что?Где?Когда?» Михаил Мун о политических убеждениях Дмитрия Коноваленко: «Как-то мы с ним зацепились языками, спорим про политику, про Россию, про запад и демократию и т.п… Я больше с "либеральных" позиций выступал, и в какой-то момент Дима мне сказал: "А знаешь, каково моё мнение на этот счёт? Я считаю, что прямо сейчас против России идёт война. Экономическими методами. У нас сейчас население России сокращается в год на N тысяч человек (он назвал цифру, я не помню какую - ММ). Это и есть жертвы в этой войне. Потери нашей Родины. И я себя чувствую на этой войне солдатом!". И так он это серьёзно сказал, глядя в глаза, что я понял - это не пустой пафос, он это действительно так понимает… Эту фразу я до сих пор вспоминаю - мне кажется, именно тогда Дима очень сильно изменил мои политические убеждения».

О революциях в России (из последней, незаконченной статьи Дмитрия Коноваленко): «Классическая марксистская формула о "верхах и низах", которые чего-то там "не хотят", к сожалению, к России не имеет никакого отношения. У нас на Родине революция приходит ровно в тот момент, когда ее меньше всего ждали. Когда никаких настоящих предпосылок к катастрофе нет. Привычные кризисы преодолены, оппозиция беспомощна, а главное, подавляющее большинство населения объективно в перевороте не заинтересовано. Революция становится почти неизбежной в те моменты, когда перед нашей страной открывается хоть какая-то перспектива на пути спокойного развития. Короче говоря - в России бунтуют именно тогда, когда по всем признакам бунтовать невозможно, никому не нужно и некому. Когда совпадают все три условия (как это происходит сегодня) приходится быть начеку».

4 факта о Дмитрии Коноваленко

· Со своей женой Еленой Дмитрий Коноваленко познакомился во время учебы в МГУ – она была его однокурсницей. После окончания университета работала в школе учителем математики. В этом браке у Коноваленко родилось четверо детей - трое сыновей и дочь.

· Всего Дмитрий Коноваленко принял участие в 18 телевизионных играх «Что?Где?Когда?», в 10 из которых победу одержали знатоки.

· В 2004 году был участником шоу «Русская рулетка» (выиграл 32 тысячи рублей). С 2005 года был участником телевизионной «Своей игры». Сыграл 5 игр, одержал 2 победы.

· Одна из статей Коноваленко вошла в сборник «СМИ и политика в России» (Москва, 2000).

Материалы о Дмитрии Коноваленко

Автобиография Дмитрия Коноваленко

Блог Дмитрия Коноваленко в Живом Журнале

Биография Дмитрия Коноваленко на сайте РИА Новости

Страница о Дмитрии Коноваленко в проекте Мемориал ЧГК

Статья о Дмитрии Коноваленко в Википедии


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По материалам: polit.ru

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