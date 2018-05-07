МИД Пакистана: США попирают международный консенсус

Первый замглавы министерства иностранных дел Пакистана Темина Джанджуа заявила, что признание Иерусалима столицей Израиля, а также планы США перевести туда посольство являются попранием международного консенсуса по этому вопросу.

Она подчеркнула, что представители различных континентов, культур и конфессий намерены противостоять этому шагу. По словам Джанджуа, «народ и правительство Пакистана в полной мере разделяют эти настроения».

«Наш парламент единогласно принял резолюции, решительно осуждающие это регрессивное решение», — заявила дипломат.