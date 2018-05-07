МИД: в ДТП в Румынии пострадали шесть украинцев

В результате ДТП в Румынии с участием экскурсионного автобуса пострадали шесть граждан Украины. Об этом информирует УНИАН, ссылаясь на официального представителя Департамента консульской службы МИД Украины Василия Кирилича.

По его словам, после аварии пятерых украинцев госпитализировали в больницу скорой помощи в городе Брэила для обследования и оказания первичной медицинской помощи. Впоследствии к врачам обратился еще один гражданин.

Кирилич рассказал также, что автобус с группой туристов (42 человека и два водителя) возвращался из Сербии по маршруту Сербия-Одесса-Днепр. На трассе международного сообщения DN2 автобус столкнулся на встречной полосе с легковым автомобилем.

Напомним, 15 детей пострадали в ДТП под Москвой.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua