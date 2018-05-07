Миллиардер Уоррен Баффет назвал биткойн "крысиным ядом в квадрате"

Американский инвестор, глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет считает, что биткойн - «это, пожалуй, крысиный яд в квадрате».Свое мнение Баффет высказал во время ежегодной встречи акционеров Berkshire Hathaway, сообщает kommersant.ru со ссылкой на телеканал CNBC. Зампредседателя компании Чарли Мангер, в свою очередь, назвал торговлю криптовалютами «помешательством».В январе Баффет заявил, что не намерен инвестировать в криптовалюты. Брокер выразил уверенность в том, что «они плохо кончат», при этом добавив, что не знает, когда именно это случится.