Минфин потратит на покупку валюты почти 333 млрд рублей

Российское министерство финансов намерено до конца мая вложить в иностранную валюту 322,8 млрд рублей — рекордную сумму с момента вступления в силу нового «бюджетного правила», по которому на закупку валюты идут доходы от роста цен на нефть выше заложенных в бюджете (40 долларов за баррель).

Эти дополнительные доходы в мае 2018 года прогнозируются на уровне 320,6 млрд рублей, говорится в сообщении Минфина РФ.

«По итогам апреля в бюджет поступило на 2,2 млрд руб. больше запланированных сверхдоходов. Таким образом, итоговый объем закупок сложился как сумма запланированных сверхдоходов за май и полученных сверх плана доходов апреля», — уточнили в ведомстве. Аналитики Райффайзенбанка уточняют, что прирост цен на нефть в основном дает марка Urals, которая подорожала с 63,7 доллара за баррель в марте до 69 долларов в апреле.

Закупка валюты будет проведена Банком России с 10 мая по 6 июня — примерно по 16,1 млрд рублей в день, «ежедневно и равномерно в течение торгового дня».