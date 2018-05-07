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» » Министр обороны России поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Победы

Министр обороны России поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Победы


Добавлено: 07 май 2018 в 09:00, Категория: Общество
Министр обороны России поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Победы

ПРИКАЗ

МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5 мая 2018 г. № 245
г. Москва

Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики, мичманы и офицеры!

Уважаемые ветераны!

9 мая в нашей стране отмечается День Победы.

В борьбе с фашистскими захватчиками бойцы Красной Армии, партизаны, подпольщики, труженики тыла проявили исключительный героизм и отвагу, патриотизм и готовность к самопожертвованию.

Сегодня мы славим беспримерное мужество наших дедов и отцов, отстоявших честь и независимость Родины, избавивших мир от нацизма. Преклоняем головы перед подвигом тех, кто отдал свою жизнь во имя счастья будущих поколений.

Нынешние защитники Отечества достойно продолжают ратные традиции фронтовиков. Личный состав Вооруженных Сил настойчиво совершенствует боевое мастерство, старательно осваивает современное вооружение и военную технику, укрепляет безопасность России, защищает ее национальные интересы.

Уважаемые товарищи!

Поздравляю вас с Днем Победы! Желаю крепкого здоровья, счастья, добра и мира, успехов в труде и службе на благо Отечества!

В ознаменование 73-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов ПРИКАЗЫВАЮ:

9 мая 2018 г. в 22.00 по местному времени произвести артиллерийские салюты с привлечением воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации в столице нашей Родины городе-герое Москве, в городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, тридцатью холостыми залпами артиллерийских орудий и пусками фейерверочных изделий салютных установок.

МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

генерал армии

С. Шойгу


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Добавлено: 07 май 2018 в 09:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: mil.ru

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