Минобороны России демонстрирует возможности новейших отечественных систем вооружения

В этом году на главном параде Победы в Москве будут впервые представлены новейшие образцы вооружения: беспилотные летательные аппараты «Корсар» и «Катран», робототехнические комплексы «Уран-6» и «Уран-9», а также боевая машина, обладающая высоким уровнем защищенности, огневой мощи и управляемости, – БМПТ «Терминатор».

Все представленные комплексы вооружения стоят на вооружении российской армии или находятся в опытной эксплуатации. Большинство новинок прошли боевую апробацию в Сирийской Арабской республике.

В течение сегодняшнего дня, 7 мая, в официальных аккаунтах Минобороны России в соцсетях будут размещены видеоролики, демонстрирующие некоторые возможности этих комплексов вооружений.