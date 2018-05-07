На Каннский кинофестиваль — 2018 начали съезжаться звезды: Кристен Стюарт, Джулианна Мур, Кейт Бланшетт и другие

Кристен Стюарт

До старта 71-го Каннского кинофестиваля остается один день — уже завтра вечером на французском Лазурном берегу состоится торжественная церемония открытия, ну а первые звездные гости и участники смотра уже прилетели в Европу.

Так, в объективы папарацци успела попасть Кейт Бланшетт, которая была выбрана в этом году президентом жюри.

Я не раз приезжала в Канны в разных качествах — как актриса, как номинантка, как продюсер, как представитель модного бренда. Но впервые у меня появилась возможность приехать сюда исключительно ради удовольствия — посмотреть прекрасное кино,

— поделилась актриса, к которой уже успели присоединиться Кристен Стюарт, Ава ДюВерней и Бенисио Дель Торо.

Они тоже в этом году среди членов жюри — Кристен и Ава судят основной конкурс, а Дель Торо возглавляет "Особый взгляд".

Кристен Стюарт

Джулианна Мур

Кейт Бланшетт

Бенисио Дель Торо

Лоренс ван Лиувен и Роми Стрейд

Ава ДюВерней

Лейла Бехти