На Каннский кинофестиваль — 2018 начали съезжаться звезды: Кристен Стюарт, Джулианна Мур, Кейт Бланшетт и другие

Кристен Стюарт
До старта 71-го Каннского кинофестиваля остается один день — уже завтра вечером на французском Лазурном берегу состоится торжественная церемония открытия, ну а первые звездные гости и участники смотра уже прилетели в Европу.
Так, в объективы папарацци успела попасть Кейт Бланшетт, которая была выбрана в этом году президентом жюри.
Я не раз приезжала в Канны в разных качествах — как актриса, как номинантка, как продюсер, как представитель модного бренда. Но впервые у меня появилась возможность приехать сюда исключительно ради удовольствия — посмотреть прекрасное кино,
— поделилась актриса, к которой уже успели присоединиться Кристен Стюарт, Ава ДюВерней и Бенисио Дель Торо.
Они тоже в этом году среди членов жюри — Кристен и Ава судят основной конкурс, а Дель Торо возглавляет "Особый взгляд".