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Новости » Новости на сегодня » Нападение на «атошника» в Киеве: задержана дочь полковника ВСУ (ФОТО)
Нападение на «атошника» в Киеве: задержана дочь полковника ВСУ (ФОТО)
Добавлено: 07 май 2018 в 19:01, Категория: Новости на сегодня
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Автор: Анатолий Васильев
Добавлено: 07 май 2018 в 19:01, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna
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