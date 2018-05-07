«Ну вот и приехали». Медведев – премьер

Сегодня после инаугурации президент Владимир Путин предложил на пост премьер-министра Дмитрия Медведева. Тот представил список кандидатов на должности вице-премьеров.
Антон Силуанов — первый вице-премьер;
Татьяна Голикова — вице-премьер по социальным вопросам;
Юрий Борисов — вице-премьер по военно-промышленному комплексу (вместо Дмитрия Рогозина);
Виталий Мутко — вице-премьер по строительству и региональной политике;
Ольга Голодец — вице-премьер по культуре и спорту
Дмитрий Козак — вице-премьер по промышленности и энергетике;
Максим Акимов — вице-премьер по развитию транспорта, связи, цифровой экономики;
Алексей Гордеев — вице-премьер по сельскому хозяйству;
Константин Чуйченко — глава аппарата правительства.
Министры пока не названы.
Сайт экономиста Михаила Хазина отреагировал на известие опросом «Считаете ли вы предложение кандидатуры Медведева на пост премьера оскорблением доверия народа со стороны президента?», и подавляющее число респондентов отвечают согласием.
«Путин предложил переназначить Медведева премьером. Ну вот и приехали. Вот вам рывок в развитии, #скачок, ротация кадров, социальные лифты, дорога молодым, социальный оптимизм и взгляд в будущее. Осталось только назначить его преемником через шесть лет. Всем получать удовольствие», - пишет в твиттере публицист Валерий Коровин.