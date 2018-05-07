«Ну вот и приехали». Медведев – премьер

Сегодня после инаугурации президент Владимир Путин предложил на пост премьер-министра Дмитрия Медведева. Тот представил список кандидатов на должности вице-премьеров.

Антон Силуанов — первый вице-премьер;

Татьяна Голикова — вице-премьер по социальным вопросам;

Юрий Борисов — вице-премьер по военно-промышленному комплексу (вместо Дмитрия Рогозина);

Виталий Мутко — вице-премьер по строительству и региональной политике;

Ольга Голодец — вице-премьер по культуре и спорту

Дмитрий Козак — вице-премьер по промышленности и энергетике;

Максим Акимов — вице-премьер по развитию транспорта, связи, цифровой экономики;

Алексей Гордеев — вице-премьер по сельскому хозяйству;

Константин Чуйченко — глава аппарата правительства.

Министры пока не названы.

Сайт экономиста Михаила Хазина отреагировал на известие опросом «Считаете ли вы предложение кандидатуры Медведева на пост премьера оскорблением доверия народа со стороны президента?», и подавляющее число респондентов отвечают согласием.

«Путин предложил переназначить Медведева премьером. Ну вот и приехали. Вот вам рывок в развитии, #скачок, ротация кадров, социальные лифты, дорога молодым, социальный оптимизм и взгляд в будущее. Осталось только назначить его преемником через шесть лет. Всем получать удовольствие», - пишет в твиттере публицист Валерий Коровин.