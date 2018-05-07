О «честных и принципиальных» оппозиционных деятелях культуры

Известный журналист Андрей Медведев поделился наблюдениями, сделанными во время инаугурации Владимира Путина.

«Сегодня на инаугурации было интересно увидеть Сокурова, Германа-младшего (российские режиссеры — прим. РВ), и других деятелей культуры, которые постоянно говорят о том, как страшно и жутко жить в этой бездарной стране. Что Путин практически диктатор. Что свободу он задушил, лучших людей, включая каких-то мутных украинских типа режиссеров, отправил гнить в лагеря. А сегодня надо же, наблюдал я этих удивительных неполживых людей в Георгиевском зале Кремля. Стояли тихо, спокойно, на Путина смотрели с уважением. Даже местами аплодировали.

Потом снимут какой-нибудь фильм про страшную унылую страну. Честные люди, принципиальные, с внутренним стержнем».