Окраины Горловки попали под вечерний обстрел: ранена женщина

Сегодня вечером под обстрел попали окраины оккупированной Горловки, в результате чего ранена пожилая женщина.

«И.о. главы городской администрации» Горловки Иван Приходько отметил: «Вечером был обстрел Зайцево. Женщина 1944 года рождения получила ранение голени. Кроме того, упав, она ушиблась в районе ключицы и плечевого сустава. Пострадавшая доставлена в больницу».

Приходько добавил, что этим под обстрел и поселок шахты имени Мичурина. В результате обстрела произошло возгорание частного жилого дома. Пострадавших нет.