Пашинян перепутал певца из группы System of a Down с экс-премьером

Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян, выступая в понедельник вечером на центральной площади Еревана перед своими единомышленниками, спутал приехавшего поддержать протесты вокалиста группы System of a Down с бывшим премьер-министром Сержем Саргсяном.

Об этом из армянской столицы сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН). В частности, сообщается, что Пашинян допустил ошибку в самом начале своего выступления перед пятидесятитысячной толпой протестующих. А именно, говоря о приехавшем выступить на площади Революции певце из группы System of a Down, Пашинян назвал его Сержем Саргсяном – именем своего главного политического оппонента, бывшего премьер-министра страны. Осознав свою ошибке, Пашинян поспешил исправить ее, сказав:

«Простите, друзья. Я имел в ввиду нашего друга Сержа Танкяна».

При этом лидер оппозиции обнял музыканта, а толпа, стремясь поддержать его, начала скандировать «Танкян». Также корреспондент ФАН отмечает, что выступавший на площади Революции в Ереване Никол Пашинян выглядел уставшим, а его голос охрип от многочисленных выступлений. Однако толпа протестующих бурно приветствовала каждое его слово.

В то же время, сообщается, что у сцены на площади Революции находилось несколько десятков молодых людей, которые пришли не для участия в протестах, а для того, чтобы послушать выступление Сержа Танкяна.