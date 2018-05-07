Пентагон обескуражили российские "Кинжалы", вставшие на боевое дежурство

В США наконец поверили в существование у России ракет «Кинжал». Как передает издание Military Watch, американские военные выразили обеспокоенность тем, что десять самолетов МиГ-31 с данными ракетами заступили на боевое дежурство.

В Пентагоне высокопоставленные военнослужащие заявили, что американская армия не способна противостоять оружию со скоростью более трех махов. Притом, что, согласно техническим характеристикам и испытаниям, российский «Кинжал» разгоняется до двадцати Махов. В том же материале с отсылкой на те же источники сообщается о неспособности США отразить атаку советских дозвуковых ракет системы SCUD.

Ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что десять ракетоносителей МиГ-31, вооруженных гиперзвуковыми комплексами «Кинжал» находятся на опытно-боевом дежурстве российской армии. В оборонном ведомстве сообщили, что они готовы сработать в случае необходимости.