Петр Порошенко готовится к встрече с высокопоставленными политиками из Европы девятого мая президент Украины осуществит рабочий визит в Германию. Об этом сообщает официальный сайт главы украинского государства.Господин Порошенко проведет встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эманнуэлем Макроном, а также пообщается с главой Европейского совета Дональдом Туском.По некоторым данным, одной из главных тем предстоящего разговора станет вопрос ввода миротворческого контингента ООН в зону боевых действий на Востоке Украины.