План Дерипаски по снятию санкций с Rusal может не сработать из-за его семьи

План Олега Дерипаски по снижению доли акций En+ ниже 50% и уходу из совета директоров может оказаться недостаточным для минфина США для снятия санкций. Как удалось выяснить РБК, помимо принадлежащих лично бизнесмену 68,5%, 11% акций владеют его родные.

Олегу Дерипаске принадлежат 66,08% через структуры B-Finance и Basic Element (группа «Базовый элемент»), говорится в годовом отчете En+ . Еще 2,4% принадлежит компании Eastern Carriers Trading Limited, следует из ежегодного документа, направленного En+ в Комиссию по финансовым услугам Джерси (есть у РБК). Эту компанию тоже контролирует Дерипаска, раскрывала En+ в проспекте к IPO в Лондоне в начале ноября 2017 года.

Еще 11,4% акций En+ принадлежат членам семьи Дерипаски: его жена Полина владеет 5,8% акций En+, его тесть Валентин Юмашев обладает 1,75%. Минфин США обязательно учтет этот факт.

«Ротенберги — хороший пример того, как OFAC воспринимает членов семьи [под санкции сначала попали братья Ротенберги, а затем их дети. — РБК]. OFAC в большинстве случаев не считает близких родственников независимыми от лиц SDN», — сообщил РБК бывший старший советник OFAC Брайан О’Тул.

Он предположил, что OFAC может потребовать, чтобы Дерипаска продал больше акций En+, либо чтобы его родственники вышли из капитала компании.

«У меня даже есть сомнения в том, что OFAC удовлетворит ситуация, при которой Дерипаске и его семье будет принадлежать меньше 50% (сейчас у Дерипаски и его родственников — почти 80%). По духу заявления OFAC о возможности снятия санкций речь шла об очень существенном сокращении доли Дерипаски (до статуса одного из миноритариев) либо полном выходе из капитала», — сообщил изданию партнер международной юридической фирмы Dentons Артем Жаворонков.