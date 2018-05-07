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Подавляющее большинство опрошенных россиян ждут перемен в стране


Добавлено: 07 май 2018 в 14:40, Категория: Новости на сегодня
Подавляющее большинство опрошенных россиян ждут перемен в стране

Около 90% россиян считают, что Россия нуждается в преобразованиях, причем, по мнению более половины опрошенных (59%), перемены нужны в большинстве сфер, говорится на сайте ВЦИОМ.

Примерно треть респондентов заявили, что преобразований будет достаточно лишь в некоторых сферах общественной жизни.

Лишь 2% участников опроса уверены, что никаких перемен стране сейчас не нужно. Затруднился с ответом почти каждый десятый респондент (9%).

В ходе того же опроса гражданам РФ предлагали оценить деятельность Владимира Путина на посту президента. Подавляющее большинство респондентов — 82% — одобрили работу главы государства.

Опрос о переменах в России проводился 29-30 апреля, об одобрении деятельности Путина на посту президента — 2 мая 2018 года. В опросе принимали участие 3 тысячи человек старше 18 лет.


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Добавлено: 07 май 2018 в 14:40, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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