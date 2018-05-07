Посол США Хантсман поучаствует в Петербургском международном экономическом форуме

Президент Американской торговой палаты в РФ Алексис Родзянко сообщил, что дипломатический сотрудник Соединенных Штатов Джон Хантсман поучаствует в международном экономическом форуме в Петербурге.

Американская сторона организует в рамках мероприятия деловой круглый стол «Россия-Америка». Посол впервые выступит с речью и поучаствует в обсуждении, передает РИА «Новости». Напомним, ПМЭФ пройдет 24-26 мая.

Хантсман ранее отправил письма, в которых он поощряет участие американских организаций в форуме. Родзянко отметил, что это важный шаг в сторону урегулирования отношений между двумя государствами.

Участие в мероприятии подтвердила и Франция. В России считают, что ее присутствие как гостя поможет наладить отношения во многих сферах.