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Посол США Хантсман поучаствует в Петербургском международном экономическом форуме


Добавлено: 07 май 2018 в 04:56, Категория: Новости на сегодня
Посол США Хантсман поучаствует в Петербургском международном экономическом форуме

Президент Американской торговой палаты в РФ Алексис Родзянко сообщил, что дипломатический сотрудник Соединенных Штатов Джон Хантсман поучаствует в международном экономическом форуме в Петербурге.

Американская сторона организует в рамках мероприятия деловой круглый стол «Россия-Америка». Посол впервые выступит с речью и поучаствует в обсуждении, передает РИА «Новости». Напомним, ПМЭФ пройдет 24-26 мая.

Хантсман ранее отправил письма, в которых он поощряет участие американских организаций в форуме. Родзянко отметил, что это важный шаг в сторону урегулирования отношений между двумя государствами.

Участие в мероприятии подтвердила и Франция. В России считают, что ее присутствие как гостя поможет наладить отношения во многих сферах.


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Добавлено: 07 май 2018 в 04:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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