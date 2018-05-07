Появились первые кадры испытаний комплекса «Уран-9»

Робототехнический комплекс «Уран-9» будет впервые представлен на параде Победы на Красной площади. Кадры испытаний не имеющего аналогов в мире комплекса опубликовала «Звезда».

Многофункциональный комплекс разведки и огневой поддержки подразделений на поле боя «Уран-9» создан для защиты личного состава и вывода его из-под огня противника.

Как рассказали в Минобороны РФ, он вооружен ПТУР «Атака», 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А72 и 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТН. Способен поражать как живую силу и легкобронированную технику, так и танки и иные высокозащищенные объекты. Максимальное удаление робота от пункта управления составляет три километра. В случае одновременного применения четырех боевых роботов дальность управления достигает шести километров.

«Уран-9» способен встраиваться в Единую систему управления тактического звена, оснащен защитой от несанкционированного доступа и средствами радиоэлектронной борьбы.