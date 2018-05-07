Правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и члены кабинета министров после инаугурации президента РФ Владимира Путина сложили свои полномочия. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что Путин 8 мая объявит кандидатуру нового главы правительства, депутаты Госдумы должны ее рассмотреть.

Собеседник агентства РИА Новости из нижней палаты также сообщил, что кандидат на пост премьер-министра может выступить в Госдуме уже 7 мая в 15:00 мск.

Он также сообщил, что на состоявшейся вечером 6 мая встрече президента РФ Владимира Путина с уходящим правительством не было никаких скрытых повесток.

Ранее стало известно, что на собрании Путин поблагодарил членов кабмина за проделанную работу и напомнил, то не были достигнуты все показатели, связанные с майскими указами 2012 года.