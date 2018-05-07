Правительство получит автомобили «Кортеж» в 2019 году

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил ТАСС, что поставки автомобилей проекта «Кортеж» для администрации президента завершатся до конца текущего года. В 2019 году машины получит правительство.

«Сначала нужно до конца поставить основному заказчику, в течение этого года. Что касается правительства, думаю, что это будут планы следующего года», — сказал он.

7 мая президент РФ Владимир Путин прибыл на инаугурацию на новом российском лимузине серии «Кортеж».

Автор фильма о новом президентском кортеже и ведущий телеканала «Россия 24» Дмитрий Щугорев рассказал, что автомобиль Путина, полностью произведенный из российских комплектующих, получил название «Сенат-лимузин».

«Это то самое автомобильное семейство "Аурус", венцом которого как раз является тот самый лимузин, который вы видели, с государственным номером в776ус 77. Но номер здесь не важен, здесь важно как раз узнать о том самом автомобиле, потому что на самом деле тот автомобиль, который вы видели, – это представитель целого семейства, лимузин называется "Сенат-лимузин". Есть еще у этого семейства и седан, он просто называется "Сенат". Также вы сегодня эту модель не увидели, но она вскоре будет представлена, это MPV – микроавтобус, он носит название "Арсенал". Все названия этого автомобильного семейства, они созвучны с башнями Кремля», — рассказал журналист.

Щугорев рассказал, что длина лимузина — 6 метров 62 сантиметра, ширина — два метра, высота — 1,695 метра, дорожный просвет — 200 миллиметров.

«Что за двигатель был установлен в этом автомобиле? Все всё время рассуждали о каком-то "Царь-двигателе", называя этим двигателем тот мотор, который действительно разработан, он есть сейчас в научно-исследовательском институте автомобильных и автомоторных исследований. Так вот, этот мотор – 800 лошадиных сил – он есть, но в том автомобиле, который вы видели сегодня, установлен мотор 598 лошадиных сил, V8, битурбированный двигатель 4 и 4 литра», — добавил ведущий телеканала.

Владимир Путин приехал на инаугурацию на новом российском автомобиле из серии "Кортеж" https://t.co/O7uowZX591 pic.twitter.com/z6z6dfFDoP

— Народный фронт (@ornfront) 7 мая 2018 г.