Президент РФ постановил ликвидировать незаконные городские свалки к 2024 году

Российский лидер Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года».

Правительству при разработке национального проекта в сфере экологии необходимо учитывать, что к 2024 году нужно ликвидировать незаконные городские свалки, выявленные на 1 января 2018, кардинально снизить уровень загрязнения воздуха в крупных промышленных центрах, повысить качество питьевой воды.

Президент подписал Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» https://t.co/3NQpS7cpcH

— Президент России (@KremlinRussia) May 7, 2018