Пушков: США рассматривают войну как способ «смены режима» в Иране

США рассматривают войну как способ «смены режима» в Иране, заявил российский сенатор Алексей Пушков в Twitter.

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«Макрон: выход США из сделки с Ираном может привести к войне. Верно. Более того: в США рассматривают войну как способ «смены режима» в Иране»,- написал сенатор.

Макрон: выход США из сделки с Ираном может привести к войне. Верно. Более того: в США рассматривают войну как способ «смены режима» в Иране.

— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 7 мая 2018 г.

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