Ситуацию, в которой сейчас находится Российская Федерация, будет невозможно разрешить без вмешательства западных стран.Такое мнение высказал московский журналист Юлиан Ханс, давая комментарий по поводу инаугурации президента РФ.Слабость президента РФ проявляется в том, что он, если не получалось достичь цели, все время создавал проблему. Так, после оккупации Крыма была война на Донбассе, после Донбасса – Сирия, а за ней – вмешательство в президентские выборы в США. А новым витком изоляционной спирали стал скандал вокруг отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Великобритании, – объясняет журналист.