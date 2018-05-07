Путин напомнил уходящему правительство о невыполненных задачах

Накануне инаугурации и отставки правительства президент РФ Владимир Путин собрал членов кабмина, чтобы поблагодарить их за работу, и напомнить, что не все показатели, связанные с реализацией майских указов 2012 года, были достигнуты, а проблемы решены. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Да, здесь были сложности, проблемы, не всех показателей удалось достичь с точностью до запятой. Так всегда бывает, когда берешься за масштабный, долгосрочный проект. Но повторю, ощутимые результаты, динамика, изменения есть. Стратегический вектор развития задан правильно. Все эти годы страна развивалась. Не просто реагировала на возникающие проблемы, а шла вперед, наращивала свои возможности», — подчеркнул президент. Путин также признал, что «при этом ситуация постоянно менялась», и «появлялись новые, часто очень объективные факторы».

Президент отметил, что для решения «нестандартных, часто экстренных» задач необходима была твердость и последовательность. Он заявил, что эти качества проявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Глава государства также сообщил, что задачей нового правительства на ближайшие годы будет «уверенное повышение реальных доходов граждан».

«И для этого сейчас есть хорошая база. Выросла общая устойчивость экономики, она справилась и с резким падением цен на нефть, и с попытками санкционного давления, и с колебаниями глобальной конъюнктуры», — добавил Путин.

Важнейшим фактором Владимир Путин назвал рост зарплат в бюджетной сфере и «повышение авторитета и престижа труда учителя и врача».

«Важно сохранить и развивать такие современные подходы и в целом обеспечить преемственность работы, преемственность и последовательность развития страны, в том числе четкий рабочий ритм в предстоящий период формирования нового правительства. Рассчитываю здесь на вашу поддержку, ответственность и профессионализм», — резюмировал президент.