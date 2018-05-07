Путин назвал главную задачу правительства на ближайшие годы

Российский лидер Владимир Путин во время беседы с членами кабинета министров обозначил главную задачу правительства. Речь идет о повышении реальных доходов россиян.

Он отметил, что решения этой задачи имеется хорошая база и соответствующие условия. В частности, устойчивость экономической сферы значительно выросла и теперь она может справиться с различными ситуациями, а также санкциями. Такую информацию разместили на интернет-портале Кремля.

Важным моментом Путин считает и повышение авторитета труда учителей, медработников и других специалистов, определяющих будущее государства.

Глава России также призвал кабинет министров обеспечить сохранение рабочего ритма, пока осуществляется формирование нового правительства.