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» » Путин подписал новые «майские указы»

Путин подписал новые «майские указы»


Добавлено: 07 май 2018 в 17:35, Категория: Новости на сегодня
Путин подписал новые «майские указы»

После церемонии вступления в должность президента РФ Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Текст этого документа опубликован на сайте Кремля.


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Добавлено: 07 май 2018 в 17:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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