После церемонии вступления в должность президента РФ Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Текст этого документа опубликован на сайте Кремля.
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Путин подписал новые «майские указы»
Добавлено: 07 май 2018 в 17:35, Категория: Новости на сегодня
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 07 май 2018 в 17:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru
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