Путин пообещал россиянам лучшую жизнь

Вступивший в должность президента Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия будет могущественной державой, а люди будут жить лучше. Он также сообщил, что считает своим долгом и смыслом жизни сделать все для будущего России.

«Считаю своим долгом и смыслом всей своей жизни сделать всё для России, для ее настоящего и будущего — мирного и процветающего, для сбережения и продолжения нашего великого народа, для благополучия в каждой российской семье», — цитирует его РИА Новости.

Владимир Путин заявил, что, вступая в должность, «особенно остро осознает колоссальную ответственность перед каждым из россиян, перед многонациональным народом, ответственность перед Россией, страной грандиозных побед и свершений, перед тысячелетней историей российской государственности и нашими предками».

Глава государства отметил, что России нужны прорывы во всех сферах жизни.

«Нам нужны прорывы во всех сферах жизни. Глубоко убежден, такой рывок способно обеспечить только свободное общество, которое воспринимает все новое и все передовое и отторгает несправедливость, косность, дремучее охранительство и бюрократическую мертвечину – все то, что сковывает людей, мешает им в полной мере раскрыться, реализовать себя, свои таланты, а значит и ограничивает устремленность в будущее всей нашей страны», — сказал Путин.

Президент отметил, что страна научилась отстаивать свои интересы и сумела возродить гордость за Отечество.

«Мы научились отстаивать свои интересы, возродили гордость за Отечество, за наши традиционные ценности. Опыт показывает, что и сегодня нам нужно беречь достигнутое и на этой основе, конечно, двигаться только вперед», — сказал Путин.

Он назвал свободное гражданское общество прочной основой для развития России.

«В этом году мы будем отмечать 25-летие Конституции России. Она подчеркнула безусловную ценность, приоритет прав и свобод граждан. Именно в гармоничном единстве свободного гражданина, ответственного гражданского общества и сильного, дееспособного, демократического государства вижу прочную основу для развития России», — сказал Путин на инаугурации.