Путин приедет в Госдуму на рассмотрение кандидатуры Медведева на пост премьера

Президент Владимир Путин во вторник посетит пленарное заседание Госдумы, на котором будет рассмотрена кандидатура Дмитрия Медведева на пост премьер-министра. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да, собирается», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Заседание, на котором будет рассматриваться вопрос о даче согласия Госдумой на назначение Дмитрия Медведева председателем правительства, начнётся 8 мая в 15:00.

Ранее в понедельник Владимир Путин внёс в Госдуму кандидатуру Медведева для получения согласия на назначение председателем правительства. Внесение кандидатуры состоялось в соответствии с пунктом «а» статьи 83 и статьей 111 Конституции.

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