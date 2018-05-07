Путин призвал кабмин сохранить рабочий ритм при формировании правительства

Глава России Владимир Путин призвал кабинет министров Дмитрия Медведева обеспечить сохранение рабочего ритма, пока осуществляется формирование нового правительства.

Он заявил, что рассчитывает на поддержку и высокие профессиональные качества членов кабинета министров. Канал «Россия 24» показал некоторые моменты со встречи.

Путин отметил, что важно обеспечить преемственность работы и последовательность развития государства.

Ранее стало известно, что кабинет министров уходит в отставку 7 мая. Парламент рассчитывает на то, что российский лидер назовет имя нового премьер-министра в ближайшие дни.

7 мая пройдет церемония инаугурации. На пост главы государства Путин вступит в четвертый раз. Его полномочия продлятся до 7 мая 2024 года.