Путин внес кандидатуру Медведева на пост премьера РФ

Вступив в должность президента РФ, Владимир Путин внес кандидатуру Дмитрия Медведева на пост главы правительства. Переназначение кабинета министров после инаугурации избранного президента предусмотрено российским законодательством.

Кандидатуру Медведева на пост премьер-министра должна утвердить Государственная дума. Ранее ее спикер Вячеслав Володин заявлял о готовности рассмотреть этот вопрос на ближайшем же заседании (оно состоится завтра, 8 мая).

Правительству, которое сложило свои полномочия, Путин поручил работать вплоть до формирования нового кабинета министров, гласит распространенный пресс-службой Кремля текст соответствующего президентского указа.

Процедура отставки правительства прописана в ст. 116 Конституции РФ. Обычно после нее премьер-министр и его подчиненные меняют статус на «временно исполняющих обязанности», пока кабинет не будет заново сформирован.

Основной закон РФ дает президенту две недели на подбор кандидатуры премьер-министра, которую потом в течение одной недели должна рассмотреть нижняя палата парламента.