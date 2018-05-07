Работа — лучший подарок: Владимиру Этушу — 95! (ФОТО)

В воскресенье, 6 мая, патриарх российского театра и кино, народный артист СССР Владимир Этуш отметил 95-летие. Юбилей он встретил на сцене родного Вахтанговского театра, сыграв главную роль в спектакле «Бенефис».

Владимир Этуш уточняет, что в этом году празднует 95-летний юбилей по паспорту, хотя на самом деле ему исполнилось уже 96 лет: его мама изменила в документах год рождения сына с 1922-го на 1923-й, так как хотела, чтобы он попозже пошел в армию.

Но жизнь распорядилась иначе. В 1941 году Владимир Этуш поступил в Щукинское училище, и когда грянула война, несмотря на бронь, он ушел на фронт добровольцем, воевал в горах Кабарды и Осетии, принимал участие в освобождении Ростова-на-Дону и Украины, награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медалями.

В 1944 году в связи с тяжелым ранением Владимир был демобилизован, в 1945 году окончил Театральное училище имени Щукина и был принят в труппу Московского театра имени Евгения Вахтангова.

С тех пор он считает, что у него два дня рождения: 6 мая, когда он появился на свет, и 9 мая — День Победы.

На счету актера свыше 100 ролей. На сцене родного театра он играл в пьесах Шекспира, Мольера, Бернарда Шоу, Эдуардо де Филиппо, в знаменитой сказке Карло Гоцци «Принцесса Турандот».

Дебют Владимира Этуша в кино состоялся в 1953 году в историческом фильме Михаила Ромма «Адмирал Ушаков».

Он снялся в ставшей легендой «Кавказской пленнице», экранизации «Двенадцати стульев», в картинах «Иван Васильевич меняет профессию», «Приключения Буратино», мюзикле «Тридцать первое июня».

Проявил себя актер и на педагогическом поприще: с 1987 года он был ректором Театрального училища имени Щукина, а с 2003 года и по настоящее время является его художественным руководителем.

Творчество мастера отмечено множеством наград: он лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства, премий «Кумир», «Ника», «Хрустальная Турандот», «Звезда театрала». Владимиру Этушу присвоены звания «Герой нашего времени», «Почетный гражданин России». Актер удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней.

В настоящее время Владимир Этуш занят в четырех спектаклях.

Супруга актера рассказала, что отдыхать не в его характере: «Если вдруг случается долгий перерыв в работе, то Владимир Абрамович требовательно вопрошает, когда же он пойдет служить в театр».

В преддверии юбилея Этуш признался журналистам, что рабочий день в день рождения — это лучший подарок к юбилею.