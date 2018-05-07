Разрушение России, на которое нужно отвечать

Показать меню
Актуально
Президента Литвы не пригласили на инаугурацию Путина - 11:33 Президента Литвы не пригласили на инаугурацию Путина Евгения Медведева ушла от Этери Тутберидзе к другому тренеру - 11:39 Евгения Медведева ушла от Этери Тутберидзе к другому тренеру «Россия 24» сняла с эфира «Бесогон» Михалкова - 11:40 «Россия 24» сняла с эфира «Бесогон» Михалкова Казахстан отменил сбор для самолетов с делегациями властей США - 11:40 Казахстан отменил сбор для самолетов с делегациями властей США На сотрудников одной из крупнейших таксомоторных компаний Москвы завели дело - 11:41 На сотрудников одной из крупнейших таксомоторных компаний Москвы завели дело Далю Грибаускайте не позвали на инаугурацию Путина - 12:05 Далю Грибаускайте не позвали на инаугурацию Путина СМИ узнали о задержании почти всех участников акции Навального в Якутске - 12:05 СМИ узнали о задержании почти всех участников акции Навального в Якутске Кличко прокомментировал подорожание проезда в Киеве - 12:21 Кличко прокомментировал подорожание проезда в Киеве ФСБ дала отчет по ликвидации напавшего на полицейских в Нижнем Новгороде - 12:35 ФСБ дала отчет по ликвидации напавшего на полицейских в Нижнем Новгороде Не смешите: в Москве прокомментировали громкое заявление украинского адмирала - 12:54 Не смешите: в Москве прокомментировали громкое заявление украинского адмирала Не ради прибыли: Кличко объяснил, почему общественный транспорт подорожает в - 12:56 Не ради прибыли: Кличко объяснил, почему общественный транспорт подорожает в два раза Нонна Щукина не намерена строить отношения с Сашей Васюковичем - 13:01 Нонна Щукина не намерена строить отношения с Сашей Васюковичем "Краснодар" благодаря голу Классона обыграл "СКА-Хабаровск" - 13:07 Акции сторонников Навального начались в городах РФ - 13:14 Акции сторонников Навального начались в городах РФ Гачинский не верит в уход фигуристки Медведевой от Тутберидзе - 13:19 Гачинский не верит в уход фигуристки Медведевой от Тутберидзе «Гостья из будущего» показала интригующее фото Марса из 3812 года - 13:25 «Гостья из будущего» показала интригующее фото Марса из 3812 года В Нижнем Новгороде неизвестный ранил трех полицейских и был убит - 13:39 В Нижнем Новгороде неизвестный ранил трех полицейских и был убит
» » Разрушение России, на которое нужно отвечать

Разрушение России, на которое нужно отвечать


Добавлено: 07 май 2018 в 10:05, Категория: Политика
Разрушение России, на которое нужно отвечать

В рамках Международного Евразийского Движения мы много лет занимались тем, что отстаивали развитие в России традиционных религий и традиционных конфессий. Как мы знаем, не всякая религия является традиционной для России: зачастую мы впадали в противоположные крайности. К примеру, в 1990 году такой религиозный деятель, как Мун Сон Мен[1], встречался с Михаилом Горбачёвым, его жена выступала с радиообращением из Кремля, они получили доступ к школам и вузам и начали активно насаждать совершенно чужеродную, деструктивную – тоже религию, с их точки зрения, но сектантского типа, абсолютно нетрадиционную для России и для наших народов.

В какой-то момент мы перешли к состоянию некой вседозволенности, и всё, что называло себя религией и религиозной организацией, получало данный статус и могло беспрепятственно вести свою деятельность на территории России. Тем самым разрушая и разлагая наше российское общество, подрывая основы тех традиций, на которых сосуществовали народы России в течение столетий и которые являлись системными для нашей общей российской культуры, складывавшейся веками.

Вкрапление и внесение в российское пространство деструктивных сект сыграло очень негативную роль. Тогда же, в 1990-х годах данный либеральный подход, легализующий, по сути, религиозную вседозволенность, стал основой принятого в 1997 году Федерального закона N 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях".

Учитывая последствия либерализации религиозных свобод, с которыми мы столкнулись за весь этот период, следует принять во внимание, что религиозная свобода и свобода религиозных организаций – это некое обоюдоострое явление. С его помощью можно консолидировать общество, если мы говорим о традиционных, укоренённых в российском обществе конфессиях, но оно же может быть фактором разрушения и деструкции.

И здесь я хочу обратить внимание на доклад Михаила Викторовича Мирного, который как раз указывает на то, что западные страны часто используют религиозные противоречия в качестве фактора разрушения тех или иных государств, тех или иных стран в своих геополитических интересах. Но давайте обратим внимание на то, что и на самом Западе, как сегодня неоднократно было отмечено, не всё благополучно с религиозными свободами. И они понимают и религиозные свободы, и права человека, и общечеловеческие ценности очень по-своему, только исходя из своих собственных критериев.

Для них общечеловеческие ценности – это не то же, что у нас. У нас общечеловеческие ценности – это ценности, выстроенные на основе христианской, а если мы говорим непосредственно о России, - православной культуры. И эти ценности являются естественными, гуманистическими, с точки зрения русской цивилизации, и общепонятными для всех народов не только России, но и для большинства народов Евразии.

Для Запада же общечеловеческие ценности понимаются только как опыт западной, небольшой части человечества. Для них это абсолютное освобождение от всякой ограничивающей индивидуума религиозной догматики, от всего, что сдерживает его от стремления к наживе, а значит, от Традиции, зачастую и от общественной морали. То есть, для Запада это полное раскрепощение индивидуума, атомизация и постановка его личных, эгоистичных интересов, личного комфорта, личных удовольствий в основу существования общества. Только такой человек имеет права, с точки зрения Запада. И вот за такие «права» они борются.

В том числе за эти «права» человека и общечеловеческие «ценности» борются западные некоммерческие организации и другие структуры на территории России, пытаясь навязать нам свой формат, который дробит наше общество, создаёт массу противоречий в нём, разрушает исконные традиции и тем самым вводит его в хаос и внутренние противоречия.

При этом многие «ценности», которые западные стратеги и политологи предлагают на экспорт, в частности, в Россию, и для постсоветского пространства в целом, у себя они как раз не культивируют и придерживают, не реализуют в том формате, в том объёме, который предлагается другим государствам. Там нет такого количества свобод - ни в области религии, ни в области СМИ или политического волеизъявления. Поэтому мы вполне можем сегодня, учитывая то давление на Россию извне, учитывая то, что это стало уже традиционным как для советского периода, так и для нового, предъявить им всё то же самое.

Прежде они ругали нас за то, что мы практически искоренили религию и традицию в советский период, сейчас нас ругают за то, что мы недостаточно либеральны в области «прав человека», как их понимают на Западе, и, наоборот, слишком поддерживаем традиционные конфессии, насилуя торгующего раскрепощённого индивидуума, понятого на западный либеральный манер. Но вот те же самые проблемы, с некоторыми особенностями, есть и на Западе. И если мы не осуществим некое стратегическое равновесие в этом вопросе, если мы не будем отвечать такими же серьёзными методами на агрессию, разрушающую наше общество изнутри, мы не сможем выстроить этот стратегический паритет, аналогичный такому стратегическому паритету, который возник в момент создания инструмента ядерного сдерживания.

Сегодня западные правозащитные организации и стратеги долбят нас за то, что им кажется несовершенным: у нас не такие права, у нас не такой человек, у нас не такие общечеловеческие ценности, мы не так сохраняем свободу религий и вообще не так развиваемся. У нас не такая демократия, какая должна быть с точки зрения западного мировоззрения, западного представления. Те же самые их проблемы мы адресуем им.

И давайте посмотрим на то, как нарушаются права верующих на самом Западе, как нарушаются права верующих в Соединённых Штатах Америки. Для них не все верующие имеют одинаково равные права. Посмотрите, что происходит в Европе. Сегодня уже упоминались гонения за ношение даже религиозных символов, в частности, нательных крестиков. Верующих в Европе выволакивают из храмов, перестраивая их под дискотеки и торговые центры.

И вот Российская ассоциация защиты религиозных свобод (РАРС) вполне может таким же образом отвечать Западу, указывая им на их несовершенство. На их нарушения, на то, что они попирают основополагающие свободы, права и человеческие ценности – религиозные, в первую очередь, определяющие суть Человека как такового, с его Духом и душой, а не только телом.

Сборник, который представлен на круглом столе, - прекрасное начало этой самой наступательной инициативы в области отстаивания наших традиционных ценностей у нас, на территории России, чтобы отсечь то, что чужеродно для нас, и, напротив, может быть, в какой-то степени, подчеркивать те недостатки и то разрушающее западное общество несоблюдение религиозных свобод, которое есть у них. Тем самым, мы нанесем ответный удар, симметрично отвечая на их агрессию и уравновешивая, таким образом, стратегический паритет в области прав и свобод, где мы пока что продолжаем нести большие издержки от агрессии со стороны Запада.

Валерий Коровин, выступление на круглом столе в ОП РФ

https://www.geopolitica.ru/article/ataka-sektantov-kto-i-kak-razrushaet-rossiyu-iznutri

[1]Мун Сон Мен основал движение «Церковь объединения». С супругой они проводили т.н. «церемонии благословения» для построения «гармоничного и мультикультурального мира»


Материалы по теме:

В РПЦ предлагают преподавать школьникам больше религии, чтобы защитить их от экстремизма
Мусульмане России предложили ввести уроки религии в 4-11 классах
Собчак считает Крым украинским с точки зрения международного права
Власти Крыма приравняли Хеллоуин к бытовому сатанизму
Добавлено: 07 май 2018 в 10:05, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Наталья Водянова и Антуан Арно стали гостями вечеринки в стиле 80-х

Наталья Водянова и Антуан Арно стали гостями вечеринки в стиле 80-х

Турция грозит США ответом на санкции за С-400

Турция грозит США ответом на санкции за С-400

На Балтийском флоте во время празднования Дня Победы пройдут десятки торжественных мероприятий

На Балтийском флоте во время празднования Дня Победы пройдут десятки торжественных мероприятий

«Требуем освобождения»: в «ЛНР» подтвердили захват в плен боевика

«Требуем освобождения»: в «ЛНР» подтвердили захват в плен боевика

Новости России
еще новости
Путин назвал главную задачу правительства на ближайшие годы

Путин назвал главную задачу правительства на ближайшие годы

Путин призвал кабмин сохранить рабочий ритм при формировании правительства

Путин призвал кабмин сохранить рабочий ритм при формировании правительства

Инаугурация Путина пройдет по традиционному сценарию — Песков

Инаугурация Путина пройдет по традиционному сценарию — Песков

МЧС: пожар в ноябрьском торговом центре ликвидировали 

МЧС: пожар в ноябрьском торговом центре ликвидировали 

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Джессика Симпсон отметила день рождения дочери в стиле фильма

Джессика Симпсон отметила день рождения дочери в стиле фильма "Величайший шоумен"

Кристин Дэвис усыновила второго ребенка

Кристин Дэвис усыновила второго ребенка

Рианна в новом Vogue: смерть брата и новый бойфренд

Рианна в новом Vogue: смерть брата и новый бойфренд

Инсайдер: Меган Маркл и принц Гарри исполнят свадебный танец под песню Уитни Хьюстон

Инсайдер: Меган Маркл и принц Гарри исполнят свадебный танец под песню Уитни Хьюстон

Новости политики
еще новости
Скорее Украина станет российской: В РФ о планах Киева использовать Крымский мост

Скорее Украина станет российской: В РФ о планах Киева использовать Крымский мост

Разрушение России, на которое нужно отвечать

Разрушение России, на которое нужно отвечать

Эксперты поддержали адвокатов Concord Management в обвинении США

Эксперты поддержали адвокатов Concord Management в обвинении США

Армения вставит палку в интересы России на Кавказе?

Армения вставит палку в интересы России на Кавказе?

Новости экономики
еще новости
Киев заметался в поисках решения: Вашингтон внезапно ощутимо ударил по Украине

Киев заметался в поисках решения: Вашингтон внезапно ощутимо ударил по Украине

Торговая война между США и Китаем — шанс для России

Торговая война между США и Китаем — шанс для России

Ситуация критическая: в Прибалтике терпят огромные убытки из-за санкций РФ

Ситуация критическая: в Прибалтике терпят огромные убытки из-за санкций РФ

В России может появиться новый налог для самозанятых

В России может появиться новый налог для самозанятых

Новости общества
еще новости
В Хабаровске состоялась генеральная репетиция парада Победы

В Хабаровске состоялась генеральная репетиция парада Победы

Министр обороны России поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Победы

Министр обороны России поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Победы

Экстренное заявление Эдуарда Басурина, подрыв группы силовиков под Горловкой – ДНР и ЛНР, хроника событий

Экстренное заявление Эдуарда Басурина, подрыв группы силовиков под Горловкой – ДНР и ЛНР, хроника событий

Воздухоплаватели Ставрополья ко дню Победы совершили уникальный перелет через Керченский пролив

Воздухоплаватели Ставрополья ко дню Победы совершили уникальный перелет через Керченский пролив

Происшествия
еще новости
Пожар в торговых центрах Ноябрьска мог произойти в результате поджога

Пожар в торговых центрах Ноябрьска мог произойти в результате поджога

Пожар в торговом центре Ноябрьска: огнем охвачено более 2 тысяч квадратных метров

Пожар в торговом центре Ноябрьска: огнем охвачено более 2 тысяч квадратных метров

В Днепре фура протаранила 13 автомобилей, есть жертвы

В Днепре фура протаранила 13 автомобилей, есть жертвы

В Таганроге жертвами крупного пожара стали два человека – СМИ

В Таганроге жертвами крупного пожара стали два человека – СМИ

Новости Украины
еще новости
Эрдоган: «Турция начнет новую военную операцию у своих границ»

Эрдоган: «Турция начнет новую военную операцию у своих границ»

«Погиб за свободу Новороссии»: в Донбассе ликвидирован майор ВС РФ

«Погиб за свободу Новороссии»: в Донбассе ликвидирован майор ВС РФ

Пьяный водитель оставил Борщаговку без света

Пьяный водитель оставил Борщаговку без света

«Друзья, пахнет большой войной»: — «экс-премьер-министр ДНР» Александр Бородай

«Друзья, пахнет большой войной»: — «экс-премьер-министр ДНР» Александр Бородай

Мировые новости
еще новости
Боевики ночью обстреляли жилой сектор Луганского

Боевики ночью обстреляли жилой сектор Луганского

В Харькове задержали подозреваемых в нападении на АТОшника

В Харькове задержали подозреваемых в нападении на АТОшника

NASA обнаружило невидимые буквы на свитках Мертвого моря 

NASA обнаружило невидимые буквы на свитках Мертвого моря 

Британцы придумали варить пиво из объедков 

Британцы придумали варить пиво из объедков 




Лента новостей
«Погиб за свободу Новороссии»: в Донбассе ликвидирован майор ВС РФ - 09:21 «Погиб за свободу Новороссии»: в Донбассе ликвидирован майор ВС РФКристин Дэвис усыновила второго ребенка - 09:14 Кристин Дэвис усыновила второго ребенкаАрмения вставит палку в интересы России на Кавказе? - 09:07 Армения вставит палку в интересы России на Кавказе?В Харькове задержали подозреваемых в нападении на АТОшника - 09:05 В Харькове задержали подозреваемых в нападении на АТОшникаМакрон и Джонсон выступили против отмены США ядерной сделки с Ираном - 09:03 Макрон и Джонсон выступили против отмены США ядерной сделки с ИраномВ Португалии открылся конкурс «Евровидение-2018» - 09:03 В Португалии открылся конкурс «Евровидение-2018»Эксперты сочли новый проект Роскомнадзора о блокировках необоснованным - 09:02 Эксперты сочли новый проект Роскомнадзора о блокировках необоснованнымМемория. Дмитрий Коноваленко - 09:01 Мемория. Дмитрий КоноваленкоПутин напомнил уходящему правительство о невыполненных задачах - 09:01 Путин напомнил уходящему правительство о невыполненных задачахМинистр обороны России поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Победы - 09:00 Министр обороны России поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ПобедыЭкстренное заявление Эдуарда Басурина, подрыв группы силовиков под Горловкой – ДНР и ЛНР, хроника - 08:59 Экстренное заявление Эдуарда Басурина, подрыв группы силовиков под Горловкой – ДНР и ЛНР, хроника событийЛучший бомбардир "Лады" минувшего сезона Белоусов стал игроком ХК "Автомобилист" - 08:47 Лучший бомбардир Иран выступает против высоких цен на нефть - 08:42 Иран выступает против высоких цен на нефтьГолкипер "Тампы" Василевский признан третьей звездой игрового дня в НХЛ - 08:15 Голкипер
Последние новости
МИД Пакистана: США попирают международный консенсус - 11:11 МИД Пакистана: США попирают международный консенсус Скорее Украина станет российской: В РФ о планах Киева использовать Крымский мост - 11:05 Скорее Украина станет российской: В РФ о планах Киева использовать Крымский мост Боевики ночью обстреляли жилой сектор Луганского - 11:01 Боевики ночью обстреляли жилой сектор Луганского Европейцы назвали Путина самым сильным лидером в мире (РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА) - 11:00 Европейцы назвали Путина самым сильным лидером в мире (РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА) В Хабаровске состоялась генеральная репетиция парада Победы - 10:56 В Хабаровске состоялась генеральная репетиция парада Победы Стало известно, что предъявила Медведева Тутберидзе после Олимпиады - 10:40 Стало известно, что предъявила Медведева Тутберидзе после Олимпиады Джессика Симпсон отметила день рождения дочери в стиле фильма "Величайший шоумен" - 10:35 Джессика Симпсон отметила день рождения дочери в стиле фильма Гусев примет участие в тренировке неиграющего состава сборной России - 10:12 Гусев примет участие в тренировке неиграющего состава сборной России Эрдоган: «Турция начнет новую военную операцию у своих границ» - 10:07 Эрдоган: «Турция начнет новую военную операцию у своих границ» Разрушение России, на которое нужно отвечать - 10:05 Разрушение России, на которое нужно отвечать Конгресс США счел объявления на Facebook доказательствами вмешательства России - 09:57 Конгресс США счел объявления на Facebook доказательствами вмешательства России Россияне назвали главный успех и неудачу третьего срока Путина - 09:57 Россияне назвали главный успех и неудачу третьего срока Путина СБУ: Нападение на «киборга» в Киеве организовал россиянин - 09:42 СБУ: Нападение на «киборга» в Киеве организовал россиянин
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"