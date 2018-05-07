Разрушение России, на которое нужно отвечать

В рамках Международного Евразийского Движения мы много лет занимались тем, что отстаивали развитие в России традиционных религий и традиционных конфессий. Как мы знаем, не всякая религия является традиционной для России: зачастую мы впадали в противоположные крайности. К примеру, в 1990 году такой религиозный деятель, как Мун Сон Мен[1], встречался с Михаилом Горбачёвым, его жена выступала с радиообращением из Кремля, они получили доступ к школам и вузам и начали активно насаждать совершенно чужеродную, деструктивную – тоже религию, с их точки зрения, но сектантского типа, абсолютно нетрадиционную для России и для наших народов.

В какой-то момент мы перешли к состоянию некой вседозволенности, и всё, что называло себя религией и религиозной организацией, получало данный статус и могло беспрепятственно вести свою деятельность на территории России. Тем самым разрушая и разлагая наше российское общество, подрывая основы тех традиций, на которых сосуществовали народы России в течение столетий и которые являлись системными для нашей общей российской культуры, складывавшейся веками.

Вкрапление и внесение в российское пространство деструктивных сект сыграло очень негативную роль. Тогда же, в 1990-х годах данный либеральный подход, легализующий, по сути, религиозную вседозволенность, стал основой принятого в 1997 году Федерального закона N 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях".

Учитывая последствия либерализации религиозных свобод, с которыми мы столкнулись за весь этот период, следует принять во внимание, что религиозная свобода и свобода религиозных организаций – это некое обоюдоострое явление. С его помощью можно консолидировать общество, если мы говорим о традиционных, укоренённых в российском обществе конфессиях, но оно же может быть фактором разрушения и деструкции.

И здесь я хочу обратить внимание на доклад Михаила Викторовича Мирного, который как раз указывает на то, что западные страны часто используют религиозные противоречия в качестве фактора разрушения тех или иных государств, тех или иных стран в своих геополитических интересах. Но давайте обратим внимание на то, что и на самом Западе, как сегодня неоднократно было отмечено, не всё благополучно с религиозными свободами. И они понимают и религиозные свободы, и права человека, и общечеловеческие ценности очень по-своему, только исходя из своих собственных критериев.

Для них общечеловеческие ценности – это не то же, что у нас. У нас общечеловеческие ценности – это ценности, выстроенные на основе христианской, а если мы говорим непосредственно о России, - православной культуры. И эти ценности являются естественными, гуманистическими, с точки зрения русской цивилизации, и общепонятными для всех народов не только России, но и для большинства народов Евразии.

Для Запада же общечеловеческие ценности понимаются только как опыт западной, небольшой части человечества. Для них это абсолютное освобождение от всякой ограничивающей индивидуума религиозной догматики, от всего, что сдерживает его от стремления к наживе, а значит, от Традиции, зачастую и от общественной морали. То есть, для Запада это полное раскрепощение индивидуума, атомизация и постановка его личных, эгоистичных интересов, личного комфорта, личных удовольствий в основу существования общества. Только такой человек имеет права, с точки зрения Запада. И вот за такие «права» они борются.

В том числе за эти «права» человека и общечеловеческие «ценности» борются западные некоммерческие организации и другие структуры на территории России, пытаясь навязать нам свой формат, который дробит наше общество, создаёт массу противоречий в нём, разрушает исконные традиции и тем самым вводит его в хаос и внутренние противоречия.

При этом многие «ценности», которые западные стратеги и политологи предлагают на экспорт, в частности, в Россию, и для постсоветского пространства в целом, у себя они как раз не культивируют и придерживают, не реализуют в том формате, в том объёме, который предлагается другим государствам. Там нет такого количества свобод - ни в области религии, ни в области СМИ или политического волеизъявления. Поэтому мы вполне можем сегодня, учитывая то давление на Россию извне, учитывая то, что это стало уже традиционным как для советского периода, так и для нового, предъявить им всё то же самое.

Прежде они ругали нас за то, что мы практически искоренили религию и традицию в советский период, сейчас нас ругают за то, что мы недостаточно либеральны в области «прав человека», как их понимают на Западе, и, наоборот, слишком поддерживаем традиционные конфессии, насилуя торгующего раскрепощённого индивидуума, понятого на западный либеральный манер. Но вот те же самые проблемы, с некоторыми особенностями, есть и на Западе. И если мы не осуществим некое стратегическое равновесие в этом вопросе, если мы не будем отвечать такими же серьёзными методами на агрессию, разрушающую наше общество изнутри, мы не сможем выстроить этот стратегический паритет, аналогичный такому стратегическому паритету, который возник в момент создания инструмента ядерного сдерживания.

Сегодня западные правозащитные организации и стратеги долбят нас за то, что им кажется несовершенным: у нас не такие права, у нас не такой человек, у нас не такие общечеловеческие ценности, мы не так сохраняем свободу религий и вообще не так развиваемся. У нас не такая демократия, какая должна быть с точки зрения западного мировоззрения, западного представления. Те же самые их проблемы мы адресуем им.

И давайте посмотрим на то, как нарушаются права верующих на самом Западе, как нарушаются права верующих в Соединённых Штатах Америки. Для них не все верующие имеют одинаково равные права. Посмотрите, что происходит в Европе. Сегодня уже упоминались гонения за ношение даже религиозных символов, в частности, нательных крестиков. Верующих в Европе выволакивают из храмов, перестраивая их под дискотеки и торговые центры.

И вот Российская ассоциация защиты религиозных свобод (РАРС) вполне может таким же образом отвечать Западу, указывая им на их несовершенство. На их нарушения, на то, что они попирают основополагающие свободы, права и человеческие ценности – религиозные, в первую очередь, определяющие суть Человека как такового, с его Духом и душой, а не только телом.

Сборник, который представлен на круглом столе, - прекрасное начало этой самой наступательной инициативы в области отстаивания наших традиционных ценностей у нас, на территории России, чтобы отсечь то, что чужеродно для нас, и, напротив, может быть, в какой-то степени, подчеркивать те недостатки и то разрушающее западное общество несоблюдение религиозных свобод, которое есть у них. Тем самым, мы нанесем ответный удар, симметрично отвечая на их агрессию и уравновешивая, таким образом, стратегический паритет в области прав и свобод, где мы пока что продолжаем нести большие издержки от агрессии со стороны Запада.

Валерий Коровин, выступление на круглом столе в ОП РФ

https://www.geopolitica.ru/article/ataka-sektantov-kto-i-kak-razrushaet-rossiyu-iznutri

[1]Мун Сон Мен основал движение «Церковь объединения». С супругой они проводили т.н. «церемонии благословения» для построения «гармоничного и мультикультурального мира»