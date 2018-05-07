Рианна в новом Vogue: смерть брата и новый бойфренд

Известная R&B- и поп-певица Рианна украсила обложку июньского номера журнала Vogue, в интервью для которого рассказала об убитом брате, бойфренде-миллиардере и своем отношении к лишнему весу.



Над обложкой свежего номера работали знаменитые фотографы Мерт Аллас и Маркус Пиггот. Не зря звездой выпуска сделали именно певицу барбадосского происхождения, ведь она сейчас делает успехи не в одном направлении своей карьеры. Певица не только пишет песни и снимает клипы, но и работает над собственным брендом Fenty Beauty и снимается в фильмах.

Личная жизнь исполнительницы вызывает не меньше интереса у поклонников и читателей Vogue. Роман с бизнесменом из Саудовской Аравии Хассаном Джамилем продолжает развиваться, хоть пара и не афиширует своих отношений. О нем звезда рассказала в интервью, правда, имя возлюбленного не называла. «Прежде я чувствовала себя виноватой, когда тратила время на личную жизнь, а еще мне кажется, что раньше не встречала человека, который был бы достоин этого», — сказала Рианна и призналась, что новый бойфренд вдохновляет ее тратить время и силы на себя.

Не обошел стороной интервьюер и прошлых отношений Рианны, а ведь как романтически выглядело признание Дрейка в такой важный момент для Рианны в вечной любви. Произошло это на сцене MTV Video Music Awards 2016. «Сейчас между нами нет дружбы, но мы и не враги», — прокомментировала певица свои отношения с ним.

Также журналист поинтересовался о трагедии в семье Рианны, которая произошла на Рождество. Ее двоюродного брата Аллиена застрелили на острове Барбадос. По словам звезды, она могла прочувствовать приближающуюся беду. «Я действительно обняла кузена вечером накануне его смерти, не знаю почему. А после всего произошедшего теперь обнимаю всех так, будто делаю это в последний раз. Наверное, это мой самый большой жизненный урок. Не ждать даже до завтра. Завтра, на мой взгляд, слишком поздно», — сказала Рианна.

Сейчас Рианна не может похвастаться формами, ведь с определенных пор набрала вес. Сама певица отлично чувствует себя в новой форме. «Честно говоря, нужно уметь смеяться над собой. Я знаю, когда выгляжу толстой, а когда теряю килограммы. Принимаю любую фигуру. Не гонюсь за успехом моделей Victoria’s Secret и все еще чувствую себя очень красивой и уверенной в нижнем белье», — заявила Рианна в разговоре с Vogue.