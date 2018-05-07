Роскомнадзор подытожил свои усилия по блокировке Telegram

Роскомнадзор признал, что блокировка мессенджера Telegram привела к нештатной работе 400 интернет-ресурсов.

«Из поступивших на сегодняшний день на горячую линию Роскомнадзора обращений только в 1,3 тысячи указаны конкретные интернет-ресурсы или IP-адреса. Проверки показали, что нештатная работа 400 ресурсов, указанных в этих 1,3 тысячи обращениях, была тем или иным образом связана с мерами, предпринимаемыми Роскомнадзором и операторами связи для выполнения решения суда по Telegram», — говорится в сообщении на официальном сайте надзорного ведомства.

Остальные несколько десятков тысяч обращений на горячую линию РКН были либо «откровенным спамом», либо не содержали никакой конкретики, отметила пресс-служба Роскомнадзора.

В ее сообщении утверждается, что сейчас идет работа с компаниями, по которым «рикошетом» ударила блокировка Telegram. «Принимаются локальные решения, которые позволяют интернет-ресурсам этих компаний продолжить деятельность», — заверили в РКН.