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Роскомнадзор подытожил свои усилия по блокировке Telegram


Добавлено: 07 май 2018 в 21:13, Категория: Новости на сегодня
Роскомнадзор подытожил свои усилия по блокировке Telegram

Роскомнадзор признал, что блокировка мессенджера Telegram привела к нештатной работе 400 интернет-ресурсов.

«Из поступивших на сегодняшний день на горячую линию Роскомнадзора обращений только в 1,3 тысячи указаны конкретные интернет-ресурсы или IP-адреса. Проверки показали, что нештатная работа 400 ресурсов, указанных в этих 1,3 тысячи обращениях, была тем или иным образом связана с мерами, предпринимаемыми Роскомнадзором и операторами связи для выполнения решения суда по Telegram», — говорится в сообщении на официальном сайте надзорного ведомства.

Остальные несколько десятков тысяч обращений на горячую линию РКН были либо «откровенным спамом», либо не содержали никакой конкретики, отметила пресс-служба Роскомнадзора.

В ее сообщении утверждается, что сейчас идет работа с компаниями, по которым «рикошетом» ударила блокировка Telegram. «Принимаются локальные решения, которые позволяют интернет-ресурсам этих компаний продолжить деятельность», — заверили в РКН.


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Добавлено: 07 май 2018 в 21:13, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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